Венок от посольства Беларуси возложили к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
В Беларуси чтут память тех, кто воевал за Победу. Венок от посольства Беларуси в России возложили к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Торжественная церемония посвящена 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И как отметил посол Беларуси в России, в двух странах бережно сохраняют историю Великой Отечественной воны и чтут подвиг тех, кто воевал за нашу общую Победу.
Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России: "Это один из центральных мемориалов в России, поэтому, конечно, мы не могли эту традицию тут не соблюдать. С учетом того, что были большие праздники, большие мероприятия, мы сделали это чуть позже. Память павших достойна, чтобы это делать снова и снова, и не только 9 Мая".
Посол рассказал, что на фронтах Великой Отечественной войны воевали оба деда и бабушка по линии матери. "Я нашел их здесь в российских базах памяти. Их ордена и медали сохранились у нас дома в Минске. Но было все равно приятно, что можно в базе через столько лет найти фотографию близкого человека, почитать даже какие-то элементы из наградных листов", - добавил он.
Дипломаты, парламентарии и военные атташе также возложили цветы к памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой", которые установлены на Аллее городов-героев в Александровском саду.