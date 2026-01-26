Верховный Cуд Беларуси начал рассмотрение дела нациста Зиглинга о геноциде белорусского народа

На его руках кровь тысяч белорусов, в том числе сотен детей. В Верховном Cуде Беларуси началось рассмотрение уголовного дела о геноциде белорусского народа в отношении офицера СС Ганса Зиглинга. Согласно материалам, обвиняемый исполнял преступные приказы вышестоящего руководства нацистской Германии. Доказательства его злодеяний заняли 22 тома.

Это уже шестое уголовное дело в отношении нациста в истории суверенной Беларуси. Но первое, где в качестве обвиняемого - немец. До этого были коллаборационисты украинского и белорусского происхождения.

Как известно, обвиняемый Ганс Ойген Зиглинг родился в 1912 году в Баварии. В период войны он выполнял приказы в интересах нацистской Германии.

С момента дислокации на оккупированной территории БССР нацист руководил сперва украинской полицейской ротой, а с декабря 1942-го по январь 1943 года он возглавил новый батальон охранной полиции.

Основной состав данных националистических формирований был сформирован из числа военнослужащих Красной Армии, уроженцев Украины, в основном Западной, которые сдались в плен врагу, добровольно поступили к нему на службу и приняли присягу на верность гитлеровской Германии.

На оккупированной территории БССР Зиглинг организовывал карательные операции и акции, лично и через приказы подчиненным совершал массовые убийства на территории Минской, Гродненской и Брестской областей.

Больше фактов из его биографии и о том, какие зверства он совершал на белорусской земле, перед началом суда рассказала государственный обвинитель по данному уголовному делу.

Калина Горошко, государственный обвинитель:

"В 1930 году Ганс Зиглинг вступил в ряды Национал-социалистической рабочей партии Германии, в 1932 году - в состав охранной полиции, с 1940-го - начала 1941 года он являлся членом СС. До момента вторжения гитлеровской Германии на территорию Советского Союза Ганс Зиглинг командовал уже одним из карательных подразделений вермахта и воевал с партизанами на Западном фронте. В ходе проведения карательных операций и акций Зиглинг и участники возглавляемых преступных организованных групп расхищали имущество мирных жителей, сельскохозяйственную продукцию, скот, птицу, тем самым лишив людей самых минимальных человеческих потребностей. Они обрекали людей на голодную смерть. 57-й батальон охранной полиции под командованием Зиглинга пребывал на территории БССР до лета 1944 года".

Калина Горошко, государственный обвинитель

И как показало расследование, от рук нациста на белорусской земле погибли не менее 1700 человек, почти 240 из них - дети. Убитые были расстреляны или повешены, 11 населенных пунктов после совершенных нацистом зверств стерты с лица земли частично или полностью.

Зиглинг покушался на убийство еще не менее 30 человек, причинив отдельным телесные повреждения различной степени тяжести, однако не смог довести преступные действия до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Всего Зиглингу вменяется 13 преступных эпизодов.