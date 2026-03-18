Верховный Суд Беларуси начал рассматривать уголовное дело по обвинению карателя Гецявичюса

Верховный Суд Беларуси начал рассматривать уголовное дело по обвинению карателя Антанаса Гецявичюса в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. По делу проходят восемь свидетелей, оно состоит из 17 томов.

Без срока давности

"Путем расстрелов из стрелкового огнестрельного боевого оружия, повешения и погребения заживо лишил жизни не менее 6 тысяч человек". Эти строчки из уголовного дела об очередном пособнике нацистов Антанасе Гецявичусе. По данным прокуратуры, уроженец Литвы во время Великой Отечественной войны входил в состав 12-го охранного батальона.

Согласно материалам дела, обвиняемый с начала дислокации на оккупированной территории БССР в составе полицейского формирования исполнял преступные приказы нацистского руководства. Он лично участвовал в карательных операциях и отдавал приказы об уничтожении мирного населения на территории Минска и Минской области. Людей расстреливали, вешали, закапывали заживо. Всего, как установлено, были убиты не менее 6 тысяч человек, среди них - 31 ребенок.

После установления адреса его проживания в городе Эдинбурге (Шотландия) Гецявичюс был допрошен представителями американской стороны в присутствии сотрудника местной полиции. Он дал признательные показания о прохождении службы в 12-м батальоне, отрицая в то же время свое участие в казнях мирных граждан.

По словам Михаила Ковалева, старшего прокурора по особым поручениям управления Генпрокуратуры Беларуси, особенности британского правосудия на тот период не допустили привлечения его к ответственности за совершенные им преступления.

В 2000 году расследование было возобновлено. В июле 2001 года Эдинбургский шерифский суд выдал постановление о его аресте. Но в связи с состоянием здоровья Гецявичюса привлечь его к ответственности не представилось возможным.

"Гецявичюс умер 12 сентября 2001 года", - отметил Михаил Ковалев.

Следственная группа Генпрокуратуры собрала доказательства, подтверждающие его причастность к этим преступлениям. Уголовное дело в отношении Гецявичюса состоит из 17 томов, по делу проходят восемь свидетелей.