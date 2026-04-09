Весеннее недомогание: как выяснить реальную причину и какие меры предпринять

Весна - традиционно время тотальной заботы о здоровье. И лента соцсетей мгновенно реагирует: блогеры один за другим ставят диагнозы и предлагают чудо-баночки от всего. Самый популярный вердикт - авитаминоз.

Упадок сил, сонливость и раздражительность - многие списывают это на авитаминоз. Но так ли все просто? Врачи уверены: причины весенней хандры могут быть совершенно разные.

Авитаминоз - правда или миф?

С приходом тепла лента социальных сетей превращается в справочник диагнозов. Блогеры в коротких роликах уверенно перечисляют признаки дефицита витаминов: усталость, выпадение волос, сухость. И на все один ответ: авитаминоз - громко заявляет каждый второй инфлюенсер, тут же рекламируя баночки с БАДами. Но что делать на самом деле и как распознать свой диагноз?

Елена Гузик, профессор кафедры гигиены и охраны здоровья детей БГМУ

Елена Гузик, профессор кафедры гигиены и охраны здоровья детей БГМУ:

"Все зависит от того, какой дефицит витаминов или какой дефицит минеральных веществ существует. Потому что, если взять, допустим, двигательную активность, образ жизни 100 лет назад, то энергозатраты у человека были около 5 тыс. килокалорий, а сегодня приблизительно около 2 тыс. Все зависит от возраста, пола, от особенностей образа жизни. Проблема гипервитаминоза. Если человек будет сам принимать какие-то витамины, которые ему не назначались, не понимая ничего в дозах, это может вызвать другие риски. И об этом тоже всегда надо задумываться".

После зимнего сезона белорусы чаще обращаются к врачам, чтобы проверить организм и выяснить реальную причину недомогания. Статистика говорит о том, что число тех, кто регулярно следит за своим здоровьем, заметно выросло за последние 10 лет. Базовый чекап раз в год: общий анализ крови, уровень ферритина, витамина D, который, к слову, после зимы снижен у 80 % населения. И только получив результаты этих анализов, есть смысл начинать прием витаминов и биологически активных добавок.

"Раз в год надо проходить обследование организма. И здесь нам в помощь диспансеризация, потому что важно обследование не на этапе, когда ты заболел, а когда ты здоров, чтобы оценить какие-то риски, которые возникают, оценить здоровье на этапе предболезни, - объяснила Елена Гузик. - Но я бы не сказала, что это обязательно надо делать сразу после зимы. Каждый выбирает, в какое время он это делает".

Медики предупреждают: к приему добавок необходимо подходить не менее осторожно, чем к другим фармпрепаратам, а лучше всего начать восполнение дефицита с натуральных витаминов, тем более что ассортимент позволяет: фермеры активно предлагают свою продукцию. Особого внимания заслуживает "зеленая" группа: укроп, петрушка и шпинат. Выращенные на открытом грунте, они сохраняют максимум витамина С.

"Зеленая" группа сохраняет максимум витамина С

Чтобы восстановить организм после зимы, вовсе не обязательно есть килограммами апельсины. Главный принцип - сбалансированное питание. Ежедневно, независимо от времени года, рекомендуется потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов, два раза в неделю - рыбу, не забывать про мясо и крупы.

Основное преимущество продукции от местных фермеров - минимальный временной разрыв между сбором урожая и его потреблением. Сокращенные сроки позволяют сохранять до 95 % полезных свойств, в то время как при промышленном выращивании с последующей логистикой потери могут достигать 30-40 %.