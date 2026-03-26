Весенние полевые работы набирают обороты в Минской области: к севу приступили аграрии 20 районов
Юг - первый, а за ним и все регионы: сельхозорганизации Минской области все активнее включаются в весенние полевые работы. Задействовано почти 6 тыс. единиц техники. К севу приступили аграрии 20 районов. Всего предстоит засеять более 70 тыс. га яровых зерновых, плюс 300 тыс. га кукурузы.
Одновременно "подкормку" удобрениями получают и озимые культуры, посеянные еще с осени. Хлеборобы Смолевичского и Несвижского районов рассказали, как будущий урожай укрепляет мясное животноводство.
Небольшой трактор тянет четырехметровую сеялку. Задача у "тандема" не самая простая: засеять мелкоконтурное поле в 40 га. Здесь много изгибов и поворотов, рядом - деревня, но техника "Смолевичского райагросервиса" успешно маневрирует и движется к цели.
"На яровой сев приходится немного: 237 га ярового ячменя и 400 ярового рапса. Мы остановились на сорте ярового ячменя "Ирина". Он отличный по урожайности и содержанию белка, пивоваренные качества отличные, и по белку хорошо проходит", - отметил главный агроном ОАО "Смолевичский райагросервис" Юрий Никонович.
Свой 23-й агросезон Иван Сегей начал с сева ячменя. Механизатор хозяйства "1 Мая" в Несвижском районе самостоятельно справится и с другими яровыми культурами - объем небольшой: 175 га можно пройти за 5 дней, в помощь - лишь надежная техника.
"Хорошо справляемся: техника сейчас усовершенствованная. На тракторе есть система подруливания, что намного упрощает работу", - рассказал механизатор хозяйства "1 Мая" Иван Сегей.
Урожай ячменя пополнит госзаказ, плюс станет частью фуражного корма.
"Сеем ячмень белорусской селекции, норма высева - 190 кг на га - это 4,5 млн семян. Планируем в этом году посеять райграс однолетний пробно - 50 га. Необходимо укреплять кормовую базу, так как увеличивается поголовье", - поделилась главный агроном хозяйства "1 Мая" Светлана Дубина.
Одна из главных задач в растениеводстве для хозяйства "1 Мая" - сформировать мощную кормовую базу для животных. Здесь, в Несвижском районе, реализуют один из первых проектов по строительству комплекса для откорма бычков. Сейчас площадку готовят к возведению, а вместе с этим корректируют планы в растениеводстве.
"Мы и в этом году будем работать над структурой кормовой базы и над качеством. В прошлом году мы заложили очень неплохие корма. Сегодня мы имеем неплохие результаты в животноводстве: это и молоко, и производство говядины. На откорме мы используем в основном силос кукурузный, а на доращивании - сенаж люцерновый и злаковый", - рассказал директор хозяйства "1 Мая" Юрий Ярош.
Сейчас перед аграриями Минской области стоит еще одна важная задача - закрыть влагу, чтобы в случае необходимости "утолить жажду" растений, плюс - внесение удобрений, чтобы насытить почву.
Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:
"Весенняя влага очень важна для последующего урожая. Мы не знаем, какие сюрпризы преподнесет летом погода, мы уже будем готовы к стрессу. Для этого мы задействуем как легкую, так и энергонасыщенную технику. Органические удобрения особенно на слабых, легких участках еще никто не мог заменить. Участки подкормки мы определили еще осенью, сейчас активно ведем вывозку и внесение органики".
У сельхозорганизаций центрального региона составлен план на каждый весенний день. Кроме сева трав, готовятся к севу сахарной свеклы и, конечно же, кукурузы. Посевная должна завершиться до 9 мая 2026 года.