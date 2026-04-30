Весенний призыв: более тысячи солдат пополнят органы пограничной службы Беларуси
Границу усилят новобранцы: по всей Беларуси завершается отправка призывников в подразделения органов погранслужбы. Только этой весной их ряды пополнит более 1 тыс. человек.
Очередная группа 30 апреля отправилась в воинские части из военного комиссариата Минской области. При отборе ребят учитывают не только физподготовку и психологическую устойчивость, но и гражданские навыки. Водители, айтишники, инженеры и повара смогут применять свои знания уже во время службы.
"У меня друг служит тоже пограничником. Рассказывал, что служба тяжелая, но интересная. Надеюсь, я не подведу и через полтора года вернусь с гордостью", - поделился призывник Кирилл Сафин.
Павел Базанов, старший группы отбора по Минской области:
"Сегодня из военного комиссариата Минской области ребята отправляются для прохождения службы в органах пограничной службы, где пройдут курс начальной военной подготовки, примут военную присягу. Для них будут созданы все необходимые условия. Ребята будут достойно охранять государственную границу Республики Беларусь".
Сперва парням предстоит пройти обучение в учебных подразделениях и освоить военную специальность, а после принятия присяги они приступят к выполнению задач по охране государственной границы.