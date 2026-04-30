Весенний призыв: более тысячи солдат пополнят органы пограничной службы Беларуси

Границу усилят новобранцы: по всей Беларуси завершается отправка призывников в подразделения органов погранслужбы. Только этой весной их ряды пополнит более 1 тыс. человек.

Очередная группа 30 апреля отправилась в воинские части из военного комиссариата Минской области. При отборе ребят учитывают не только физподготовку и психологическую устойчивость, но и гражданские навыки. Водители, айтишники, инженеры и повара смогут применять свои знания уже во время службы.

"У меня друг служит тоже пограничником. Рассказывал, что служба тяжелая, но интересная. Надеюсь, я не подведу и через полтора года вернусь с гордостью", - поделился призывник Кирилл Сафин.

Павел Базанов, старший группы отбора по Минской области:

"Сегодня из военного комиссариата Минской области ребята отправляются для прохождения службы в органах пограничной службы, где пройдут курс начальной военной подготовки, примут военную присягу. Для них будут созданы все необходимые условия. Ребята будут достойно охранять государственную границу Республики Беларусь".

