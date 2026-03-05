Весенняя оттепель в Беларуси: в 3 районах Минской области возможны подтопления

Весенняя оттепель пришла в Беларусь после суровых морозов. Резкое потепление грозит масштабным таянием снега и паводками. Специалисты отмечают, что в Минской области возможны подтопления в Березинском и Пуховичском районах.

В зоне риска также территории в Борисовском районе. Спасатели оценивают ситуацию как контролируемую и ведут круглосуточный мониторинг.

Евгений Михнюк, начальник Борисовской спасательной станции:

"Республиканский центр гидрометеорологии на каждодневной основе доводит до нас информацию о состоянии ледового покрытия, об изменениях уровня воды на водоемах республики. Уровень воды в Борисовском районе, в частности нашего основного водного объекта - река Березина, составляет 140 см от нуля по 100, что является нормальным, средним уровнем. В ближайшее время какой-то нештатной ситуации нет".