Весна с характером: ледяная крупа с дождем, шквалистый ветер, пыльные бури, солнце и радуга

В Беларуси апрель перешел в режим резких контрастов. 23-го числа жители большинства районов страны столкнулись с настоящим метеомиксом: мокрый снег, дожди, песчаные бури и шквалистый ветер.

Эпицентром непогоды стал северо-восток республики, где скорость ветра достигала 20 м/с. Максимальный рекорд зафиксирован на Могилевщине: 29 м/с.

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Соцсети мгновенно наполнились видеороликами с последствиями непогоды.

Витебская область

На Витебщине сильный порывистый ветер привел к аварийным отключениям в электросетях - без света остались 18 населенных пунктов. К ликвидации последствий непогоды оперативно подключились энергетики. Были задействованы 44 аварийные бригады, более 150 работников и свыше 50 единиц техники.

Антон Мацуганов, начальник центральной диспетчерской службы РУП "Витебскэнерго":

"Отключения происходили в Витебском, Лиозненском, Оршанском, Полоцком, в ряде других районов. В связи с отключением линии 110 кВт имел место сбой в работе оборудования на Оршанской ТЭЦ. Через 13 минут электроснабжение собственных нужд станции было восстановлено по резервной линии".

Могилевский район

К устранению последствий апрельских капризов погоды подключились и спасатели МЧС. За день около 30 раз они выезжали на уборку упавших деревьев в разных регионах Беларуси. По предварительной информации, 2 человека получили травмы.

Евгений Барановский, помощник министра - пресс-секретарь МЧС Беларуси

Евгений Барановский, помощник министра - пресс-секретарь МЧС Беларуси:

"В случае, если вы получили уведомление о сильном ветре, по возможности избегайте нахождения на улице. Лучше провести это время дома либо в офисе. Если непогода застала вас врасплох на улице, по возможности избегайте шатких строений, обходите стороной деревья, линии электропередачи. Если дома - тоже необходимо предпринять некоторые меры безопасности. На частном участке нужно собрать все хозяйственные вещи и занести в подвал либо домой. Дома закрыть плотно все двери, окна и дымоход, если есть печное отопление, и переждать непогоду".

Бобруйский район

Сильный ветер вызвал и облако пыли. Так, на трассе Могилев - Бобруйск в ДТП попали 5 машин. В ГАИ предупреждают о снижении видимости на дорогах. Водителям следует быть максимально внимательными.

Минск

"Основные рекомендации для водителей - это, конечно же, выбор наиболее безопасной скорости, исходя из погодных и дорожных условий. Увеличить дистанцию, быть предельно внимательными, не отвлекаться во время движения, не совершать опасных маневров. В случае попадания в песчаную бурю включайте ближний свет фар и минимальную скорость", - посоветовала представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси Анна Банадык.

представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси Анна Банадык

Весь метеорологический микс прошел под знаком оранжевого уровня опасности. Температурные качели в разных частях страны раскачались от 6 до 15 градусов тепла.

Дарья Видибор, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета:

"Погоду в Беларуси определяет тыловая часть ныряющего циклона. Захватив с собой холодный воздух Арктики, циклонический вихрь смещался в южном направлении и к текущему моменту его центр располагается над Ярославской областью России. В большинстве районов страны наблюдается сильный ветер".

"Убирать теплые вещи в шкаф пока рано: на пятницу в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. На этот раз причина - ночные заморозки от 0 до минус 3 градусов", - пояснил младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Иван Буяков.