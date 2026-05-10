Ветеран Великой Отечественной Федор Фещенко - один из главных хранителей военной летописи
Человек-эпоха, освободитель Минска и свидетель целого столетия. Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Федор Фещенко - один из главных хранителей военной летописи.
Его жизнь - это путь от танкового станка в Нижнем Тагиле до взятия Берлина, а затем десятилетия научной работы и воспитание будущих географов.
Несмотря на почтенный возраст, Федор Сергеевич по-прежнему в строю: делает зарядку, встречается со студентами и даже выходит на футбольное поле.
Война и мир ветерана Великой Отечественной
Легендарный профессор БГУ, герой, подаривший нам мир. Ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий Федор Фещенко более полувека живет в одном из минских дворов. В 17 лет он добровольцем ушел на фронт, участвовал в освобождении Беларуси в операции Багратион. Снова май - снова цветут сады. Мы встречаем 81-й День Победы, и наш герой все так же в строю.
Он знает истинную цену этой тихой красоты. Даже в свои 100 лет Федор Фещенко замечает эти простые моменты. Каждая посаженная им яблоня, каждая встреча с учениками и каждый мирный закат и есть его вековая мудрость.
Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:
"Я родоначальник спортивного ориентирования в Республике Беларусь. В 1962 году я прошел специальные сборы всесоюзные в городе Звенигороде. У меня есть публикации. И такие публикации, например, по агропромышленному комплексу - это моя научная деятельность. Я же диссертацию защищал, потом опубликовал книгу "Молочная промышленность в Республике Беларусь".
В доме Федора Сергеевича рады каждому. На столе - история в черно-белых снимках и сладкие угощения для гостей. О трудовой биографии на Кубе напоминают экзотические сувениры, а о боевых подвигах - охапки цветов в эти майские дни. Подарки и поздравления летят со всех уголков, наполняя дом особой праздничной атмосферой и, конечно, воспоминаниями.
Война застала 14-летнего Федора в Нижнем Тагиле. Он, как и многие другие в то время, стремился попасть на фронт. Однако судьба распорядилась иначе и привела его на танкостроительный завод. Затем будет усиленный курс подготовки, и только потом его направят в расположение частей 3-го Белорусского фронта.
Сегодня в Беларуси 574 ветерана Великой Отечественной войны, с которыми мы вместе встречаем 81-ю победную весну.