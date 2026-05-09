Ветераны уходят, но память остается: гендиректор Центра культуры "Витебск" о главной задаче 9 Мая

В праздничном Витебске 9 Мая - особенная атмосфера. Несмотря на капризы погоды, люди идут к монументам, к ветеранам, на площади и на памятные мероприятия. Глеб Лапицкий, генеральный директор Центра культуры "Витебск", поздравил всех с Днем Победы и поделился своими мыслями о значении праздника, защите исторической правды и воспитании молодежи.

Отвечая на вопрос о погоде, Глеб Лапицкий заметил, что у природы нет плохой погоды. Он напомнил, что дедам и прадедам в военные годы было куда сложнее. По его словам, многотысячное шествие в Витебске - это настоящий отклик сердец.

"Да, погода не радует теплом, идет дождь, тем не менее мы видим: люди идут к монументам, ветеранам, на площади, туда, где проводятся памятные мероприятия. Это очень важно и приятно", - подчеркнул он.

Глеб Лапицкий, генеральный директор Центра культуры "Витебск"

Накануне праздника Глеб Лапицкий общался с ветеранами и поздравлял их. Он рассказал, как его поколение, будучи мальчишками и девчонками, бегало с цветами к героям на параде. Сейчас, к сожалению, ветеранов становится все меньше, и его поколение цепляется за каждую возможность встретиться с ними, пообщаться с малолетними узниками концлагерей и теми, кто является прямыми наследниками Победы.

"Когда ты с ними общаешься, понимаешь, как все легко сейчас. Все создано. А тогда… Ты понимаешь, что эти люди испытали на себе, и ценность этого возрастает во сто крат", - поделился Глеб Лапицкий.

Самое важное, отметил гендиректор Центра культуры "Витебск", что вместе с ним к ветеранам приходят дети и подростки. Они передают через семьи и молодежь то, что называется генетическим кодом нации.

В разговоре был затронут вопрос о том, достаточно ли делается на законодательном уровне для защиты исторической правды. Глеб Лапицкий обратил внимание, что еще несколько десятилетий назад сама формулировка "защита исторической правды" ни у кого не вызывала сомнений. Сегодня же приходится делать все, чтобы следующие поколения не попали под влияние огромного потока недостоверной информации.

Начиная с Конституции и заканчивая локальными нормативными актами, законами и подзаконными актами, делается все, чтобы сохранить историю в неискаженном формате и донести ее до молодого поколения. Речь идет о вопросах патриотизма, о геноциде белорусского народа, о недопустимости героизации фашизма.

"Если раньше говорили "каждый четвертый", то сегодня - "каждый третий". Самая главная задача - чтобы через все документы любого уровня проходила эта главная суть", - подчеркнул сенатор.