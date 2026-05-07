Ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления

В преддверии праздника Великой Победы поздравления принимают ветераны - те, кто прошел дорогами войны, испытал ее ужасы. Могилевчанин Михаил Титов свой фронтовой путь начал в далеком 43-м. Был партизаном, затем служил в стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. Победу встретил будучи раненым под Кенигсбергом. В мирное время он поднимал молочную отрасль страны. Ветеран принимал поздравления от военных, кадетов, представителей облисполкома.

Михаил Титов, ветеран ВОВ:

"Я, наверное, гораздо больше хочу мира, чем остальные граждане, потому что я перенес на своих плечах все тяготы войны. Только в мире человек живет в радости. Я не хочу, чтобы наш народ еще воевал. Желаю мира, мира и еще раз мира".

Дмитрий Евсеев, учащийся Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Е. Николаенко:

"Эти люди для нас герои, они завоевали для нас мирное небо, и мы должны его сохранить".

Михаил Шишов, учащийся Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Е. Николаенко:

"У меня есть мечта - поступить в Могилевский институт МВД, в дальнейшем стать офицером и служить своей Родине".

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Общение с ними придает силу и уверенность, хочется делать еще больше для нашей страны. Они завоевали Победу. Они оплот нашей Независимости. Что можно пожелать в преддверии такого праздника этим людям - конечно же, здоровья!"