Видео, реклама, спамы: сценарий вовлечения детей в деструктивные группы в интернете хорошо отлажен

Безопасность детей в онлайн-мире - один из важнейших вопросов в наши дни. Цифровые технологии предоставляют уникальные возможности, но вместе с тем несут и риски.

Пока лайки и репосты правят бал, а желающие заработать в интернете не брезгуют ничем при распространении информации, и даже взрослые не способны отличить ложь от правды, то ситуация с детьми и подростками еще сложнее.

Особую тревогу вызывают случаи вовлечения подростков в противоправную деятельность, в том числе деструктивные группы в интернете. Сценарий развития событий уже отлажен. Робот-рассылка отправляет слово "привет", знакомится, делает все, чтобы установить дружеский контакт с ребенком.

Далее в переписку вступает реальный человек из деструктивной организации, который затем продолжает общение с потенциальной жертвой.

Мария Ле, врач-психиатр

Мария Ле, врач-психиатр: "В первую очередь родители отмечают изменения в поведении, когда ребенок становится закрытым, раздражительность появляется, какая-то немотивированная агрессия может быть. Самое важное, что он замыкается, он не рассказывает, где он проводит время, с кем он проводит время. Также родители могут отмечать резкую смену круга общения у ребенка. Кроме того, отмечается, конечно же, снижение успеваемости в школе. Педагоги говорят, что ребенок прогуливает. Это тоже такой звоночек к тому, чтобы подумать, что вообще происходит с ребенком".

Организаторы делают все, чтобы в группе было безопасно и комфортно для ребенка. Начинают дружить, а потом поворачивают сознание подростка в деструктивную сторону.

Наталия Аскерка, блогер, многодетная мама

Наталия Аскерка, блогер, многодетная мама: "Мне, как многодетной маме, эта тема особенно актуальна. Мне надо уследить за всеми тремя детьми. У меня уже есть подросток и школьник. Мы с мужем отслеживаем контент, показываем, что хорошо, что нет. Мы выстраиваем доверительные отношения. Я всегда своим детям говорю, что если тебе некомфортно, небезопасно, неудобно в какой-то ситуации, ты можешь встать и уйти. Я тебя встречу, я тебя поддержу. Я тебя защищу. И таким образом мы, как родители, выступаем как некая подушка безопасности для своих детей".

Особенно важно выстраивать тесное взаимодействие между образовательными учреждениями и правоохранительными органами, чтобы своевременно выявлять риски и предотвращать негативные проявления в подростковой среде.

Роман Бардеев, старший инспектор по особым поручениям отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних МВД Беларуси: "Мы посещаем учреждения образования. Рассказываем учащимся, что такое хорошо, что такое плохо. Не забываем, конечно же, и о родителях. Посещаем трудовые коллективы, организации. Пытаемся достучаться до каждого через социальные сети и средства массовой информации".

В онлайн-мире формируется определенная информационная среда. Здесь интернет-технологии работают точно во вред. Предлагаются ссылки на сайты деструктивного содержания. Специально создаются видеоролики, рекламные баннеры, рассылается спам, создаются группы.

Шансов на спасение из такой группы уже мало

А когда в группе люди уже стали, как кажется подростку, близкими друзьями, то шансов на спасение из такой группы уже мало. Важно помнить, безопасность детей - наша общая задача.

