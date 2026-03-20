Видимость близка к нулю: Саудовскую Аравию накрыла мощная песчаная буря

Саудовскую Аравию накрыла мощная песчаная буря. Пострадали сотни людей. Из них 92 человека были госпитализированы, остальные получили амбулаторное лечение. Власти также рекомендовали людям не покидать дома. Особенно это касается детей, беременных женщин, пожилых людей и тех, кто страдает заболеваниями дыхательных путей.

Непогода началась с нетипичной для этого времени года жары. А после ветер поднял тучи песка. Жилые строения, дороги и авто - все покрыто толстым слоем пыли и песка. Ограничено наземное передвижение транспорта. Видимость близка к нулю.