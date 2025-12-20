Вифлеемский огонь разойдется по 150 католическим приходам Беларуси

Вечером 19 декабря главный символ Рождества прибыл в белорусскую столицу. В Минск лампаду с огнем доставили скауты. Молодежные дружины добровольцев провезут праздничную реликвию по всей Беларуси.



В 2025 году Вифлеемский огонь разойдется по 150 католическим приходам. В Минском кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии святой огонь встречал епископ Минско-Могилевской католической архиепархии Юрий Кособуцкий и многочисленные верующие, для которых прибытие огня из Вифлеема - духовное предисловие к светлому празднику Рождества Христова.