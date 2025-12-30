Виктор Бондаренко сравнил подходы к пропаганде образа жизни в Беларуси и на Западе

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a60fb84a-4301-4117-804e-029776d85a4f/conversions/2e325e1e-5259-4971-80ba-66d2fd5e5313-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a60fb84a-4301-4117-804e-029776d85a4f/conversions/2e325e1e-5259-4971-80ba-66d2fd5e5313-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a60fb84a-4301-4117-804e-029776d85a4f/conversions/2e325e1e-5259-4971-80ba-66d2fd5e5313-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a60fb84a-4301-4117-804e-029776d85a4f/conversions/2e325e1e-5259-4971-80ba-66d2fd5e5313-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

Случай венчания четырех мужчин пастором в Германии актуализировал дискуссию о так называемых "западных ценностях". Епископ, общественный деятель США Виктор Бондаренко прокомментировал этот инцидент с точки зрения христианского вероучения и сравнил подходы к пропаганде образа жизни в разных обществах. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Отвечая на вопрос о венчании, епископ четко обозначил позицию, основанную на Священном Писании. "Бог любит всех. Он любит и этих четырех мужчин, которых женщина обвенчала. Он и эту женщину любит. Но это не значит, что он потакает всем нашим прихотям. А переписывать Библию не стоит", - заявил он. Подобные действия, по его мнению, являются навязыванием "новых ценностей", которые ошибочно называют прогрессивными. "По моему мнению, ничего прогрессивного в них нет. Это все ведет к загниванию и разложению общества", - убежден Виктор Бондаренко.

Он выразил мнение, что многим людям, испытывающим подобные проблемы, нужна реальная помощь - медицинская и психологическая, а не публичная поддержка их выбора. "Мне кажется, что все вот эти парады, внедрение персонажей в мультфильмы, оно вот этим людям не помогает", - отметил он, сославшись на высокий процент самоубийств среди трансгендеров.

В противоположность этому епископ привел пример из белорусской действительности, который его приятно удивил: "Я вот, например, иду по улице, здесь плакаты про семью, про то, что нужно сохранить беременность, про то, что людям помогут". Узнав, что это социальная реклама, он высоко оценил этот факт: "Я считаю, что это здорово. Мне бы хотелось, чтобы больше американцев приехали и увидели эти плакаты. И сказали бы: "Ага, Беларусь - это христианская страна. Нам надо с ними дружить как можно больше".

Общество, по мнению Виктора Бондаренко, часто вынуждено принимать то, что ему навязывают, хотя многие верующие сознательно дистанцируются от подобного контента, выбирая традиционные христианские каналы или старые фильмы.