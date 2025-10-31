3.70 BYN
Вильнюс может предоставить белорусам возможность выехать из Литвы
Автор:Редакция news.by
Вильнюс планирует предоставить белорусам, оказавшимся заложниками односторонних мер, возможность выехать из Литвы и вернуться на родину.
Напомним, до полуночи 30 ноября полностью перекрыт транзит через КПП "Шальчининкай" - "Бенякони".
В отношении пункта пропуска "Мядининкай" - "Каменный Лог" будут действовать ограничения. Въезд разрешен только дипломатам, гражданам ЕС, обладателям литовского ВНЖ.