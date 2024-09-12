Виноваты НКО? Кто стоит за подрывом доверия к государственным органам в Грузии

Среди властей Грузии очень много людей, которые были в свое время членами некоммерческих объединений, проходили обучение в США, в европейских странах, а теперь они занимают ключевые позиции в государстве.

Какое влияние это оказывает на происходящую ситуацию в стране, когда президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала парламентские выборы, да еще и призвала к митингам. Какую роль играют прозападные НКО, которые размещены в Грузии. На эти вопросы ответил в студии "Первого информационного" аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов.

Во время правления Михаила Саакашвили происходит рисование образа врага в лице России. Но в итоге это привело к войне. Эти идеи не пользуются сейчас популярностью у грузинского населения. НКО, финансируемые Западом, нацелены на срыв доверия к государственным органам, к избирательной системе в целом. Анатолий Бояшов

По словам эксперта, недавно принятый в Грузии закон о противодействии нетрадиционным ценностям отражает нормальные веяния и адекватное общественное мнение жителей. И те НКО, которые нацелены на срыв этой политической традиции, сейчас будут постепенно отходить и уходить из политической жизни страны.

"Просто за последние 20 лет, в частности за время правления Саакашвили, НКО стали де-факто политической партией, которая способна срывать вообще действующие процедуры. Исходя из этого, "Грузинская мечта" и конкретно Бидзина Иванишвили вынуждены были установить контроль за внутриполитическим полем страны и создать механизмы кооптации этих некоммерческих движений в действующую систему", - констатировал Анатолий Бояшов.