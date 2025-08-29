3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Витебск готовится принять женский бизнес-форум
Автор:Редакция news.by
Витебск готовится принять III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. Он пройдет 2 и 3 сентября.
- С учетом опыта предыдущих лет, есть ли экономический эффект от подобных форумов
- Какая женская роль в развитии бизнеса и укреплении экономических связей
- О работе 7 секционных групп на форуме
- Что Беларусь может предложить узбекским партнерам
Эти и другие вопросы обсудили в студии "Первого информационного" с председателем Объединенной организации предпринимателей БСЖ Еленой Прохоровой (подробности в видео).