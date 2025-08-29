Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Витебск готовится принять женский бизнес-форум

Витебск готовится принять III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. Он пройдет 2 и 3 сентября.

- С учетом опыта предыдущих лет, есть ли экономический эффект от подобных форумов

- Какая женская роль в развитии бизнеса и укреплении экономических связей

- О работе 7 секционных групп на форуме

- Что Беларусь может предложить узбекским партнерам

Председатель Объединенной организации предпринимателей БСЖ Елена Прохорова

Эти и другие вопросы обсудили в студии "Первого информационного" с председателем Объединенной организации предпринимателей БСЖ Еленой Прохоровой (подробности в видео).