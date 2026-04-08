Витебский парк общественного транспорта пополнился 14 новыми троллейбусами
Витебский парк общественного транспорта пополнили 14 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом: современные, комфортные и вместительные. Новинки отечественного производства. Они оснащены системами видеонаблюдения и климат-контроля. Курсировать новые троллейбусы будут по самым востребованным маршрутам, а также в густонаселенных районах областного центра.
По словам водителя троллейбуса ОАО "Витебскоблавтотранс" Сергея Васильева, машины комфортные, с кондиционерами. Рабочее место водителя удобное: хороший обзор, все датчики на приборной панели перед глазами.
Виктор Кожух, заместитель гендиректора ОАО "Витебскоблавтотранс":
"Поставлено 19 автобусов. В ближайшее время ждем еще 22. Получены автобусы в города Орша, Полоцк. Новополоцк ожидает. Обновление общественного транспорта коснется автобусов, которые осуществляют перевозки как по городским маршрутам, так и по пригородным".
В 2026 году парк общественного транспорта северного региона Беларуси пополнят около 130 троллейбусов и автобусов. Новая техника поступит практически во все районы области.