Витебский парк общественного транспорта пополнился 14 новыми троллейбусами

Витебский парк общественного транспорта пополнили 14 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом: современные, комфортные и вместительные. Новинки отечественного производства. Они оснащены системами видеонаблюдения и климат-контроля. Курсировать новые троллейбусы будут по самым востребованным маршрутам, а также в густонаселенных районах областного центра.

По словам водителя троллейбуса ОАО "Витебскоблавтотранс" Сергея Васильева, машины комфортные, с кондиционерами. Рабочее место водителя удобное: хороший обзор, все датчики на приборной панели перед глазами.

Виктор Кожух, заместитель гендиректора ОАО "Витебскоблавтотранс":

"Поставлено 19 автобусов. В ближайшее время ждем еще 22. Получены автобусы в города Орша, Полоцк. Новополоцк ожидает. Обновление общественного транспорта коснется автобусов, которые осуществляют перевозки как по городским маршрутам, так и по пригородным".