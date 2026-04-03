Вкусные и полезные новинки - гастрономическая перезагрузка школьных столовых
Вопрос школьного питания - тема вне времени и сезонов. Главная задача остается прежней: чтобы каждый ученик вне зависимости от возраста и класса питался не только вкусно, но и полезно. Организация питания в школах находится под личным контролем Президента и правительства.
Работа над рационом ведется непрерывно, и в четвертой четверти в столичных школьных столовых гастрономическая перезагрузка.
Звонок с урока, значит, время - подкрепиться. В школьной столовой столы уже накрыты: все готово к приходу ребят. Сегодня в меню у младших классов - запеченный картофель и еще две новинки: соус "сказка", напоминающий кетчуп, и куриная котлета "Банзай" с натуральными специями. Особенность ее и форме - в виде сердца. И вот первые отзывы от юных гурманов:
Также в двухнедельный рацион ребят включили и наггетсы, и это не те, которые готовят в точках быстрого питания. Все школьные кулинарные ноу-хау проходят обязательную гигиеническую оценку. В этих хрустящих мясных кусочках нет неразрешенных приправ и усилителей вкуса, и они полностью соответствуют детской диетике.
"Нам сегодня давали в меню картофель по-деревенски и наггетсы. Мне понравились", - сказала школьница.
"Здесь очень вкусная еда и полезная. Здесь всегда очень все вкусно подают", - сказали девочки.
"Нам понравились наггетсы и картошка. Очень вкусно", - считают мальчики.
Также для учеников средней и старшей школы в четвертой четверти предлагают попробовать куриные колбаски в натуральной оболочке.
Людмила Крупская, директор комбината школьного питания г. Минска:
"По окончании третьей четверти мы провели анкетирование и увидели, что те блюда, которые раньше были топ (пельмени и сырники), сегодня стали обыденными и не такими привлекательными. Но, безусловно, нам надо радовать наших школьников, потому что мы помним о том, что суть эксперимента - это предложить детям те блюда, которые им понятны, то, что они привыкли кушать у себя дома".
Опросы показали, что дети ждут больше мясных позиций. В меню снова появятся куриные биточки с сыром, а компанию им составят проверенные хиты - блины с творогом и вишней. Со временем палитра вкусов станет еще богаче: добавят начинки из ветчины, сыра, яблок и корицы. Базовые гарниры: картофельное пюре, гречка и рис - остаются прежними, а вот рыбное меню, в частности новой котлеты, скоро обновят за счет разработок белорусских ученых.
Людмила Крупская, директор комбината школьного питания г. Минска:
"Скоро мы планируем провести дегустацию фруктовых соусов для наших детей. Мы провели дегустацию нута, если вы знаете, это тоже современный продукт".
Чтобы успеть накормить и подать блюда с пыла с жару, готовить повара начинают с раннего утра. Ведь даже, к примеру, в столичной школе № 210, где учатся 1160 ребят, каждую перемену необходимо накормить 300 человек.
Самое главное - чтобы каждый ученик уходил на занятия сытым. Доказательство тому - пустые тарелки. Ведь количество пищевых отходов - один из ключевых факторов изменений в меню. Если до ноября по отдельным блюдам объем отходов достигал 46 %, то сегодня этот показатель сократился до 16. Помимо горячих обедов, ребята всегда могут перекусить в школьных буфетах, где представлен широкий выбор выпечки по доступным ценам. Сегодня делается все, чтобы питание учеников было вкусным и сбалансированным, а каждый новый сезон радовал юных гурманов гастрономическими новинками.