Вкусные и полезные новинки - гастрономическая перезагрузка школьных столовых

Вопрос школьного питания - тема вне времени и сезонов. Главная задача остается прежней: чтобы каждый ученик вне зависимости от возраста и класса питался не только вкусно, но и полезно. Организация питания в школах находится под личным контролем Президента и правительства.

Работа над рационом ведется непрерывно, и в четвертой четверти в столичных школьных столовых гастрономическая перезагрузка.

Звонок с урока, значит, время - подкрепиться. В школьной столовой столы уже накрыты: все готово к приходу ребят. Сегодня в меню у младших классов - запеченный картофель и еще две новинки: соус "сказка", напоминающий кетчуп, и куриная котлета "Банзай" с натуральными специями. Особенность ее и форме - в виде сердца. И вот первые отзывы от юных гурманов:

Также в двухнедельный рацион ребят включили и наггетсы, и это не те, которые готовят в точках быстрого питания. Все школьные кулинарные ноу-хау проходят обязательную гигиеническую оценку. В этих хрустящих мясных кусочках нет неразрешенных приправ и усилителей вкуса, и они полностью соответствуют детской диетике.

"Нам сегодня давали в меню картофель по-деревенски и наггетсы. Мне понравились", - сказала школьница.

"Здесь очень вкусная еда и полезная. Здесь всегда очень все вкусно подают", - сказали девочки.

"Нам понравились наггетсы и картошка. Очень вкусно", - считают мальчики.

Также для учеников средней и старшей школы в четвертой четверти предлагают попробовать куриные колбаски в натуральной оболочке.

Людмила Крупская, директор комбината школьного питания г. Минска:

"По окончании третьей четверти мы провели анкетирование и увидели, что те блюда, которые раньше были топ (пельмени и сырники), сегодня стали обыденными и не такими привлекательными. Но, безусловно, нам надо радовать наших школьников, потому что мы помним о том, что суть эксперимента - это предложить детям те блюда, которые им понятны, то, что они привыкли кушать у себя дома".

Опросы показали, что дети ждут больше мясных позиций. В меню снова появятся куриные биточки с сыром, а компанию им составят проверенные хиты - блины с творогом и вишней. Со временем палитра вкусов станет еще богаче: добавят начинки из ветчины, сыра, яблок и корицы. Базовые гарниры: картофельное пюре, гречка и рис - остаются прежними, а вот рыбное меню, в частности новой котлеты, скоро обновят за счет разработок белорусских ученых.

Людмила Крупская, директор комбината школьного питания г. Минска:

"Скоро мы планируем провести дегустацию фруктовых соусов для наших детей. Мы провели дегустацию нута, если вы знаете, это тоже современный продукт".

Чтобы успеть накормить и подать блюда с пыла с жару, готовить повара начинают с раннего утра. Ведь даже, к примеру, в столичной школе № 210, где учатся 1160 ребят, каждую перемену необходимо накормить 300 человек.