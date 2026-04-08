Владельцам жилья необходимо зарегистрировать домашнее животное - как это сделать

Регистрация домашних животных - обязанность, о которой часто забывают, но которую активно обсуждают в Сети. Согласно законодательству, "прописать" четвероногого друга нужно в трехдневный срок после его появления у хозяина. Сделать это можно бесплатно в местной администрации прямо в день обращения.

Сейчас в Минске на учете стоят почти 14 тысяч собак и полторы тысячи кошек. И это только те, кто уже зарегистрирован. В реальности домашних любимцев в разы больше. Правило регистрации едино для всех - и для жителей квартир, и для владельцев частных домов.

Елена Хиля, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

"Животное - это не безнадзорность, это не бесхозяйственность. Граждане должны понимать, что если у них есть домашний питомец, животное-компаньон, значит, вся зона ответственности принадлежит человеку. Если вы находитесь в многоквартирном доме, тогда у вас должно быть не более двух животных. Мы сегодня не говорим, что это конкретно две собаки или два кота, конкретно - не более двух животных. Если мы говорим о частном секторе, то там, конечно, их может быть больше, но вам нужно будет платить налог. Если у вас более двух собак, тогда вы будете платить за собак также налог, если вы проживаете в частном секторе".

Уже с 1 июля налог за питомца появится в квитанциях на оплату коммунальных услуг у всех хозяев. Платить придется всем, даже если животное не стоит на учете. Льготы положены инвалидам, многодетным семьям, одиноким пенсионерам.