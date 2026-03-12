3.73 BYN
2.92 BYN
3.41 BYN
Власти Минска определились с объектами реновации: ставка на бывшие промышленные предприятия
Массовой реновации старого жилфонда в Беларуси не будет, речь идет о программе сноса устаревшего жилья и строительстве на его месте новых современных домов.
В пример взят опыт российской столицы. Сейчас идет формирование правовой базы: определяются с перечнем объектов и гарантиями для людей, но уже теперь предполагается, что в Минске это будут единичные случаи - малоэтажки.
Хрущевки реновация не затронет: во многих таких домах уже выполнены капремонты. В качестве реальных объектов для реновации столичные власти видят территории промышленных предприятий, которые уже не выполняют свои функции. Изучаются возможности их трансформации для нужд города.
Виктор Гутько, председатель Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
"Мы видим, что у нас есть ряд промышленных предприятий, производственных площадок, которые в настоящее время себя уже пережили. И они уже не выпускают тот объем продукции, не оказывают тот объем услуг. Мы на эти территории смотрим внимательно, и эти территории будут подвергаться трансформации для размещения объектов нового назначения. Субъект действующий, что-то производит, но такие территории ему сегодня не нужны, он их освободил. Он переехал на другую площадку, освободив эту площадку. Потому что он сам понимает, что ему содержать такую огромную территорию неэффективно и нет смысла. Мы на эти территории смотрим, и мы их будем использовать по иному назначению. Вот здесь будет происходить трансформация территорий".
Площадки будут предлагать частному бизнесу для реализации новых инвестпроектов. На бизнес-портале столицы уже собрано более 90 подобных объектов.