Власти Минска определились с объектами реновации: ставка на бывшие промышленные предприятия

"Мы видим, что у нас есть ряд промышленных предприятий, производственных площадок, которые в настоящее время себя уже пережили. И они уже не выпускают тот объем продукции, не оказывают тот объем услуг. Мы на эти территории смотрим внимательно, и эти территории будут подвергаться трансформации для размещения объектов нового назначения. Субъект действующий, что-то производит, но такие территории ему сегодня не нужны, он их освободил. Он переехал на другую площадку, освободив эту площадку. Потому что он сам понимает, что ему содержать такую огромную территорию неэффективно и нет смысла. Мы на эти территории смотрим, и мы их будем использовать по иному назначению. Вот здесь будет происходить трансформация территорий".