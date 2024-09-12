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"Вместе мы сильнее". В Минске стартовал XII Белорусско-российский молодежный форум
Вопросы государственной молодежной политики и международного сотрудничества, новые проекты и связи - именно на этом делают акцент на XII Белорусско-российском молодежном форуме.
С белорусской стороны представители всех регионов, с российской - 6 . Ребята приехали из Пскова, Смоленска, Москвы, Ивановска, Воронежа и Донецка.
Само мероприятие стартовало в Круглом зале "Президент-Отеля", здесь проходит пленарное заседание, на котором будут затронуты вопросы, упомянутые раньше. Важным компонентом форума является диалог между молодежью двух стран.
"Хотелось бы услышать что-то новое и перенять для себя опыт, который в дальнейшем может пригодиться и для себя, и для студенческого совета", - поделился своим мнением студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Никита Овечкин
Маргарита Чернышова, руководитель Воронежского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (Россия): "Мне бы хотелось не только поделиться собственным опытом развития добровольческого спасательного движения, но и узнать специфику развития добровольческого спасательного движения данного государства и применить для себя в практике лучшее от опыта ваших коллег".
Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в г. Минске: "За счет бюджета Союзного государства реализуется 37 мероприятий, из них 25 - социальной направленности и 14 - для молодежи. В них принимают участие и российская, и белоруска сторона. Поэтому разрабатывается и будет активно обсуждаться на форуме дорожная карта по стратегическим направлениям деятельности молодежи".
Программа форума рассчитана на два дня.
25 сентября ребята еще посетят музей Великой Отечественной войны, а вечером для участников проведут интеллектуально-развлекательную викторину.
Во второй день в "Президент-Отеле" будут работать секции по трем направлениям: развитие медийно-информационной грамотности, волонтерское движение, роль молодежных объединений. Все пройдет в формате панельной дискуссии, для общения пригласили известных спикеров.
Завершится все подведение итогов двухдневного форума и вручение сертификатов участника. Молодежи точно нет времени скучать, все расписано по минутам. Главное, что они получают ценные знания и, конечно же, обретут новые связи.
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