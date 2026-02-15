CAR-T-клеточная терапия и уникальное кварцевое стекло - достижений белорусской науки

В 2026 году финансирование научной сферы увеличили на 23 %! На совещании у главы государства рассмотрели проект Указа "О совершенствовании научной деятельности". Документ создаст механизмы, которые позволят финансировать различные направления.

К примеру, фундаментальную и прикладную науку, сельскохозяйственную сферу.

Внедрение CAR-T-клеточной терапии - одно из серьезных достижений белорусской науки и прорывов современной медицины. Уникальная генетическая конструкция в стенах Института биоорганической химии разработана с нуля. Она способна распознать и уничтожить опухоль в тех случаях, когда другие методы лечения уже неэффективны.

Дмитрий Дормешкин, ведущий научный сотрудник Института биоорганической химии НАН Беларуси:

"Берутся клетки пациента из организма, модифицируются в лаборатории с помощью синтетически созданного вируса, который мы разрабатываем, и вливаются обратно, приобретая возможность искать и уничтожать опухоль с огромной эффективностью. Когда мы начали эту разработку, в мире не было еще ни одного зарегистрированного препарата по данной технологии. Мы, собственно, чуть-чуть опоздали, чтобы быть совсем первыми, но на пространстве СНГ мы действительно были первыми Сейчас мы занимаемся созданием следующих поколений, поскольку данная терапия эффективна для достаточно узкого круга гематологических заболеваний.

В Беларуси CAR-T-терапия официально применяется для лечения агрессивных форм рака. Более 150 пациентов уже воспользовались возможностью современной медицины. По словам врачей и учены, за этим методом - будущее. В перспективе - расширение поля применение CAR-T-терапии. Планируется, что с ее помощью можно будет повлиять на новые виды онкозаболеваний и некоторые аутоиммунные патологии.

Ощутимый импульс развитию всей сферы даст Указ "О совершенствовании научной деятельности". Требование Президента страны принципиальное: деньги должны работать и приносить результат! Этого требует и нынешнее время конкретных дел.

Все вопросы, которые еще существуют в ученой среде, должны быть закрыты до съезда ученых. Глава государства подчеркивает: на науке экономить не будут. В рамках новой программы социально-экономического развития на пятилетку в Беларуси удвоили расходы на научно-техническую деятельность.

"На совещании мы условились, что если речь идет о деньгах, об оплате, то механизм один - платить за результат. Есть результат - платим, нет результата - никаких денег не будет. Как бы там наши умные ученые люди не преподносили этот вопрос", - отметил Александр Лукашенко.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Сейчас наша задача - обеспечить более эффективное использование выделенных средств. Как мы планируем это делать? Через новые программы научных исследований. К отбору новых проектов на 2025 год подходили наиболее принципиально: это была совместная работа с правительством, ГКНТ и Комитетом госконтроля. Уверен, что эти проекты действительно приведут к значимым фундаментальным и прикладным результатам. Второе приоритетное направление - укрепление материально-технической базы, ведь современное научное оборудование является залогом успеха. Ну и третье - это эффективно организовать работу и не бояться трудностей".

Потенциал белорусских ученых позволяет генерировать разработки мирового уровня. И одна из таких - уникальное кварцевое стекло.

Сергей Шимченко, старший научный сотрудник Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси:

"В этом стекле отсутствуют любые включения в виде газовых либо каких-то металлических. Оно целое, сплошное. При излучении 257 нанометров в нем отсутствует люминесценция, то есть в нем нету побочных источников излучения".

уникальное кварцевое стекло

От идеи создания установки для сверхчистого кварцевого стекла до получения первых образцов прошло менее трех лет. Оборудование уникальное и производится в мире небольшим количеством предприятий. Применяется стекло при создании фотолитографов, которые используется для печати микросхем и плат в электронной промышленности".

Василий Савчин, замдиректора Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси:

"Мы разработали пилотную установку, на которой отработали технологию по производству такого стекла. Сейчас мы готовимся к реализации более масштабного проекта для того, чтобы увеличить размер производимого стекла. На данный момент такое стекло в Республике Беларусь не производится. Раньше такое стекло приобреталось за рубежом. Сейчас мы участвуем в работах по импортозамещению. Потребность в данном стекле для предприятий Республики Беларусь порядка 8 тонн в год".