Внимание и добрые слова в социальный пансионат "Неманский" привез БСЖ
Объявленный президентом Год белорусской женщины - это не только дополнительное внимание и поддержка прекрасной половины страны. Это значит, что белоруски будут действовать еще активнее, громче и смелее. 12 января Белорусский союз женщин в рамках акции "От всей души" приехал с подарками в Столбцовский район.
В эти морозные дни приятно согревать и согреваться не только с помощью теплой одежды. Внимание и добрые слова в социальный пансионат "Неманский", что в Столбцовском районе, в рамках акции "От всей души" привез Белорусский союз женщин.
На постоянной основе в пансионате проживает свыше 300 человек: это ветераны труда, пенсионеры, люди с инвалидностью.
"Я являюсь поклонником. Вокальный инструментальный ансамбль "Песняры", особенно Владимира Мулявина. Поэтому стараюсь вот этому посвятить все", - признался постоялец Николаевщинского социального пансионата "Неманский" Александр Богданов.
Александр Войтович, директор Николаевщинского социального пансионата "Неманский":
"В настоящее время проживает 313 человек. Из которых 90 лежачих, 25 инвалидов-колясочников. Стараемся заниматься с ними трудотерапией, направлять в санатории, посещать музеи и культурно-массовые мероприятия".
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
"Мы очень хотим доехать даже в такие самые отдаленные места и деревни для того, чтобы каждый пожилой человек, каждая пожилая женщина, каждый пожилой мужчина почувствовали нашу любовь, заботу и тепло. Год особый. Хочется, чтобы каждая женщина провела его по-особому и почувствовала себя в этот год по-особому".
"Мы сегодня сюда приехали не только со сладкими и вкусными подарками, но и в том числе с подарками, сделанными своими руками, - рассказала первый зампредседателя первичной организации БСЖ Белтелерадиокомпании Юлия Перцова. - Наши девочки связали носочки. Кто-то в пансионате нашел свою любовь. Кому-то здесь растопили сердце, потому что человек уже потерял доверие к людям. А именно здесь она поняла, что жизнь продолжается, что все только начинается и что доброта существует".
Что касается проектов БСЖ, традиционные намерены переформатировать. Яркие инициативы областных организаций вырастут в статусе. Представительницы Союза женщин отмечают, что любую, даже самую сложную идею реализовать проще, если объединить усилия. Сегодня масштабная женская организация насчитывает более 190 тыс. единомышленниц со всей страны.