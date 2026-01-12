Внимание и добрые слова в социальный пансионат "Неманский" привез БСЖ

Объявленный президентом Год белорусской женщины - это не только дополнительное внимание и поддержка прекрасной половины страны. Это значит, что белоруски будут действовать еще активнее, громче и смелее. 12 января Белорусский союз женщин в рамках акции "От всей души" приехал с подарками в Столбцовский район.

В эти морозные дни приятно согревать и согреваться не только с помощью теплой одежды. Внимание и добрые слова в социальный пансионат "Неманский", что в Столбцовском районе, в рамках акции "От всей души" привез Белорусский союз женщин.

На постоянной основе в пансионате проживает свыше 300 человек: это ветераны труда, пенсионеры, люди с инвалидностью.

"Я являюсь поклонником. Вокальный инструментальный ансамбль "Песняры", особенно Владимира Мулявина. Поэтому стараюсь вот этому посвятить все", - признался постоялец Николаевщинского социального пансионата "Неманский" Александр Богданов.

Александр Войтович, директор Николаевщинского социального пансионата "Неманский"

Александр Войтович, директор Николаевщинского социального пансионата "Неманский":

"В настоящее время проживает 313 человек. Из которых 90 лежачих, 25 инвалидов-колясочников. Стараемся заниматься с ними трудотерапией, направлять в санатории, посещать музеи и культурно-массовые мероприятия".

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Мы очень хотим доехать даже в такие самые отдаленные места и деревни для того, чтобы каждый пожилой человек, каждая пожилая женщина, каждый пожилой мужчина почувствовали нашу любовь, заботу и тепло. Год особый. Хочется, чтобы каждая женщина провела его по-особому и почувствовала себя в этот год по-особому".

первый зампредседателя первичной организации БСЖ Белтелерадиокомпании Юлия Перцова

"Мы сегодня сюда приехали не только со сладкими и вкусными подарками, но и в том числе с подарками, сделанными своими руками, - рассказала первый зампредседателя первичной организации БСЖ Белтелерадиокомпании Юлия Перцова. - Наши девочки связали носочки. Кто-то в пансионате нашел свою любовь. Кому-то здесь растопили сердце, потому что человек уже потерял доверие к людям. А именно здесь она поняла, что жизнь продолжается, что все только начинается и что доброта существует".