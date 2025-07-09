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Внимание! Мошенники под видом ГАИ рассылают фейковые штрафы за нарушения ПДД
Автор:Редакция news.by
В МВД Беларуси сообщили о новом виде мошенничества. Аферисты теперь действуют под видом Госавтоинспекции. Присылают белорусам сообщения на месседжеры о превышении скорости. Нарушение якобы зафиксировано мультирадаром. Но такого технического средства просто не существует.
В сообщении указаны данные водителя, номер постановления, сумма штрафа. И ссылка, по которой можно оплатить задолженность. Пройдя по ней, вы даете доступ к своим счетам и лишаетесь денег.
В МВД напоминают: оповещения об автонарушениях приходят только через SMS. Мессенджеры ГАИ не использует!