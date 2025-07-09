Внимание! Мошенники под видом ГАИ рассылают фейковые штрафы за нарушения ПДД

В МВД Беларуси сообщили о новом виде мошенничества. Аферисты теперь действуют под видом Госавтоинспекции. Присылают белорусам сообщения на месседжеры о превышении скорости. Нарушение якобы зафиксировано мультирадаром. Но такого технического средства просто не существует.

В сообщении указаны данные водителя, номер постановления, сумма штрафа. И ссылка, по которой можно оплатить задолженность. Пройдя по ней, вы даете доступ к своим счетам и лишаетесь денег.