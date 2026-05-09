Внук создателя скульптуры "Непокоренный человек" в гостях выездной студии на площади Победы в Минске
Образ Великой Отечественной войны отражен в мемориалах, памятниках и скульптурах. В гостях выездной студии "Первого информационного" на площади Победы в Минске внук создателя символа Хатыни - скульптуры "Непокоренный человек". Скульптор Константин Селиханов поделился воспоминаниями о своем дедушке (подробности в видео).
"К сожалению, он довольно рано ушел. Сейчас примерно я вхожу в его возраст. Какие-то эпизоды я помню. Но это все-таки больше связано с определенными эмоциями и разговорами о том, что он был большой художник. И, честно говоря, на меня больше даже произвел впечатление его уход, это было совершенно неожиданно. И как-то очень сильно я впервые задумался вообще, кто же он был на самом деле. Потом уже я пытался доказать и себе, и всем вокруг, что я не просто мальчик, которого подтолкнули и которому помогают. Я пытался доказать, что я тоже что-то умею, что-то могу", - рассказал белорусский скульптор.