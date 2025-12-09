3.77 BYN
Во Дворце Независимости прошла экскурсия для участников III Минского форума молодых госслужащих
Восхищает своей архитектурой, масштабом и историческим значением. Таким мнением делятся те, кто впервые посещает Дворец Независимости. 9 декабря на экскурсии были участники III Минского форума молодых государственных служащих.
Дворец Независимости посетили 120 работников органов госуправления и самоуправления из Беларуси, регионов России, Узбекистана и Кыргызстана. В эти дни они делятся опытом, знакомятся с тем, как устроен госаппарат в Беларуси и за рубежом, как принимают меры, которые направлены на развитие молодежи, в чем на практике проявляется социально-ориентированная политика государства.
Экскурсия стала символичным продолжением дискуссий. Она позволила участникам наглядно почувствовать масштаб и ответственность госслужбы. Такая возможность появилась впервые за всю историю проведения форума.
Федор Вязников, участник III Минского форума молодых государственных служащих (г. Нижний Новгород, Россия):
"В Беларуси я нахожусь впервые, поэтому могу сказать, что я в восторге от уровня гостеприимства. Посетить Дворец Независимости - это большая возможность".
Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы по делам молодежи Мингорисполкома:
"Форум сформирован так, что для многих участников это первый год службы. Именно на этом этапе их важно поддержать, дать те знания, которые помогут им в будущем".
В программе у участников форума - посещение главного медиахолдинга страны, а также Центра технического творчества детей и молодежи. Диалог, обмен идеями, совместные проекты - это фундамент для крепкого межгосударственного сотрудничества и формирования будущих лидеров.
Открытость и готовность всегда протянуть руку дружбы - характерная черта белорусов. Это гости чувствуют, находясь во Дворце Независимости. Напомним, залы принимают посетителей по личному распоряжению главы белорусского государства.