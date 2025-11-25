3.70 BYN
Во Дворце Независимости прошла экскурсия для участников пленарной недели ЕАГ
Дворец Независимости 25 ноября вновь принимал гостей. На экскурсии были участники пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
С 24 по 28 ноября эксперты обсудят, насколько эффективно страны борются с финансовыми преступлениями, а также как усовершенствовать законы в этой сфере. Беларусь в 2019 году успешно прошла международную оценку своей системы по борьбе с отмыванием денег. Следующая проверка состоится в 2028 году.
Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси:
"В Беларуси на протяжении более чем 20 лет существует национальная антиотмывочная система. Задача Евразийской группы - сделать так, чтобы нацсистема и нацсистемы государств-партнеров максимально соответствовали международным стандартам ФАТФ. Для этого мы съезжаемся, обсуждаем лучшие практики, наиболее значимые угрозы, которые существуют на евразийском пространстве. Пытаемся выработать подходы для решения угроз, которые мы видим и фиксируем. Именно таким образом укрепляется система".
В рамках пленарной недели проходят заседания рабочих групп, семинары, форумы, дискуссии, запланирована и культурная программа. Многие участники во Дворце Независимости были впервые, поэтому не скрывают своего восхищения.
Глава подразделения финансовой разведки Кубы Фернандо Луис Камехо де ла Роса: "Белорусы много влияют в современном мире, а также много делают в плане противостояния отмыванию денег и финансированию терроризма. То, что я сейчас нахожусь во дворце, а скоро будет подписание международного договора, это свидетельствует об общем стремлении сделать наши страны и народы более безопасными в сфере финансов, что очень важно".
Дворец Независимости - один из символов суверенитета Беларуси. Открыть двери для граждан было личным распоряжением Президента Беларуси Александра Лукашенко.