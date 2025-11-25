Во Дворце Независимости прошла экскурсия для участников пленарной недели ЕАГ

Дворец Независимости 25 ноября вновь принимал гостей. На экскурсии были участники пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

С 24 по 28 ноября эксперты обсудят, насколько эффективно страны борются с финансовыми преступлениями, а также как усовершенствовать законы в этой сфере. Беларусь в 2019 году успешно прошла международную оценку своей системы по борьбе с отмыванием денег. Следующая проверка состоится в 2028 году.

Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси:

"В Беларуси на протяжении более чем 20 лет существует национальная антиотмывочная система. Задача Евразийской группы - сделать так, чтобы нацсистема и нацсистемы государств-партнеров максимально соответствовали международным стандартам ФАТФ. Для этого мы съезжаемся, обсуждаем лучшие практики, наиболее значимые угрозы, которые существуют на евразийском пространстве. Пытаемся выработать подходы для решения угроз, которые мы видим и фиксируем. Именно таким образом укрепляется система".

В рамках пленарной недели проходят заседания рабочих групп, семинары, форумы, дискуссии, запланирована и культурная программа. Многие участники во Дворце Независимости были впервые, поэтому не скрывают своего восхищения.

Глава подразделения финансовой разведки Кубы Фернандо Луис Камехо де ла Роса: "Белорусы много влияют в современном мире, а также много делают в плане противостояния отмыванию денег и финансированию терроризма. То, что я сейчас нахожусь во дворце, а скоро будет подписание международного договора, это свидетельствует об общем стремлении сделать наши страны и народы более безопасными в сфере финансов, что очень важно".