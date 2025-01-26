Во Дворце профсоюзов работают международные наблюдатели от ОДКБ

Во Дворце профсоюзов обстановка спокойная, работают слаженно, но в усиленном режиме.

Напомним, что в Центр общественного наблюдения за выборами с 8 часов утра стекается вся информация с избирательных участков в режиме реального времени. За это отвечают национальные наблюдатели - около 35 тыс. человек.

Двери Дворца культуры профсоюзов открыты не только для журналистов, но еще и для наблюдателей. С утра сюда приезжают международные делегации. Ведь выборы в нашей стране проходят максимально открыто. Экскурсию провели для представителей миссии наблюдателей от ОДКБ.

Виктория Абрамченко, международный наблюдатель от ОДКБ:

"Людям нужна оперативная информация, им некогда изучать законодательные акты, в Беларуси это целый кодекс. Поэтому есть операторы, прошедшие обучение и готовые ответить на вопрос любого уровня сложности".