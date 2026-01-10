Военная помощь в мирное время: ВС помогают расчищать дороги, детские сады и больницы

Военнослужащие Беларуси оказывают активную помощь в ликвидации последствий сильного снегопада, обрушившегося на страну. 2943 представителя Вооруженных Сил работают на улицах. Кроме помощи организациям и хозяйствам, армейцы выезжают на расчистку дворов, улиц, территорий школ, детских садов и больниц.



Представители Вооруженных Сил продолжат работу в связке с другими службами и ведомствами, пока в этом будет необходимость, заявили в Минобороны.

"Мы являемся не только частью Вооруженных Сил, но и частью нашего общества и частью нашей страны. Было принято решение оказать помощь тем, кто в ней нуждается больше всего", - отметил начальник штаба, первый заместитель батальона охраны и обслуживания командира ВВС и ВОЙСК ПВО ВС Беларуси Александр Козлов.

Наталья Кривенко, заведующая ГУО "Детский сад № 501 г. Минска":

"Мы очень благодарны военнослужащим за то, что они оказали нам огромнейшую помощь в расчистке учреждения. Честно сказать, у меня особое отношение к военнослужащим. Огромное спасибо и за помощь, и за поддержку".