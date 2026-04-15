Военнослужащие присоединились к акции "Лес! Дабро! Парадак!"
Акция "Лес! Дабро! Парадак!" продолжается в Беларуси. К доброй инициативе, приуроченной к пятилетке качества, присоединились военнослужащие.
В Усяжском лесничестве Смолевичского района участники акции высадили 6 тыс. саженцев молодых сосен и ели, которые через десятилетия превратятся в могучий лес. Площадь делянки, выделенной для посадки, составляет более одного гектара. Для военнослужащих забота о земле, которую они охраняют, такая же важная миссия, как и защита Родины.
Особенно символично, что в Год белорусской женщины к доброй инициативе присоединились и представительницы прекрасного пола.
Принять участие в акции "Лес! Дабро! Парадак!", которая продлится до 18 апреля и совпадет с республиканским субботником, может каждый белорус - нужно только обратиться в ближайшие лесничества или лесхозы и заявить о своем желании. Весь необходимый инвентарь будет предоставлен.