Военнослужащие присоединились к акции "Лес! Дабро! Парадак!"

Акция "Лес! Дабро! Парадак!" продолжается в Беларуси. К доброй инициативе, приуроченной к пятилетке качества, присоединились военнослужащие.

В Усяжском лесничестве Смолевичского района участники акции высадили 6 тыс. саженцев молодых сосен и ели, которые через десятилетия превратятся в могучий лес. Площадь делянки, выделенной для посадки, составляет более одного гектара. Для военнослужащих забота о земле, которую они охраняют, такая же важная миссия, как и защита Родины.

Особенно символично, что в Год белорусской женщины к доброй инициативе присоединились и представительницы прекрасного пола.