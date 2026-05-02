Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

Военнослужащие сил спецопераций совершили автопробег по местам воинской славы Минского района

В преддверии Дня Победы военнослужащие сил специальных операций совершили автопробег по памятным местам Минского района. Общая протяженность маршрута составила около 60 км. Колонна сделала несколько остановок у памятных объектов.

Первой точкой стал монумент Неизвестному Солдату в деревне Юхновка, затем - братская могила советских воинов в деревне Глебковичи.

Конечной точкой маршрута стал мемориальный комплекс "Курган Славы", где участники автопробега почтили память воинов, павших в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Разделы:

ОбществоМинская область

Теги:

Великая Победаавтопробег