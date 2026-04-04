Вольфович об акции "Лес! Дабро! Парадак!": Залог экологической безопасности
Залог одной из сфер национальной безопасности - экология. Об этом заявил Александр Вольфович. Сегодня сотрудники Государственного секретариата Совета безопасности приняли участие в акции "Лес! Дабро! Парадак!" в Узденском районе и высадили 15 тыс. саженцев.
Лес в Беларуси - важнейший природный возобновляемый ресурс и национальное богатство. Ежегодно буреломы и вредители уничтожают сотни гектаров деревьев и растений - акция стала ответом на эти вызовы.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"Сегодня нарезали посадить 15 тысяч саженцев нашему коллективу. Это капля в море для леса, для нашей территории. Но если каждый трудовой коллектив в ходе этой акции посадит 15-20 тысяч саженцев по всей территории нашей любимой Республики Беларусь, мы внесем значительный вклад в укрепление национальных наших интересов, в развитие экологической безопасности".
Акция продлится до 18 апреля. Каждый неравнодушный к природе страны белорус может помочь лесхозам в наведении порядка и благоустройстве знаковых объектов в лесном фонде.