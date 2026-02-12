Вольфович: Вооруженные силы должны быть готовы в любой момент встать на защиту своей Родины

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси рассказал про задумку внезапной проверки Вооруженных сил: "Это личное решение Президента. Президент принял такое решение спланировать внезапную проверку Вооруженных сил. Для Вооруженных сил в этом ничего сверхъестественного нет. Они держат определенный экзамен, демонстрируют свои навыки и умения, которым их обучают на полигонах и так далее. Но Главнокомандующий должен быть уверен, что Вооруженные силы (они у нас компактные, небольшие по численности) должны быть готовы в любой момент встать на защиту своей Родины, дать возможность стране мобилизоваться и развернуться всему населению для защиты своей страны, если будет агрессия. Мы можем развернуть Вооруженные силы до полумиллиона человек, но в мирное время, конечно, это просто экономически нецелесообразно".