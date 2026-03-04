"Волки" с Мястровской: как МВД Беларуси разгромило "зверинец" по телефонному обману

В Минске 25 февраля прошла операция, от которой у международной кибермафии, которая по телефону обирает стариков и не только их, до сих пор трясутся поджилки. Белорусские правоохранители накрыли четыре офиса, где почти 200 человек под бодрую музыку и плакаты-мотиваторы из фильма "Волк с Уолл-стрит" очищали карманы доверчивых граждан.

Злоумышленники создали более 800 фальшивых сайтов и 1,6 тыс. виртуальных личностей, обещая "лохам" (этот термин использовали в кол-центре) по всему миру золотые горы от инвестиций.

Жертвы нашлись в 180 странах, а ежемесячный оборот достигал 2 млн долларов. В офисах стояла система мгновенного уничтожения улик - красная кнопка, при нажатии которой питание компьютеров отключалось, но наши оперативники сработали быстрее. Открылось много чего сенсационного.

Как выглядит конвейер по производству горя? Представьте, сидит в уютном минском офисе на ул. Мястровской вчерашний студент. В ухе гарнитура, перед ним монитор, а на стене плакат из "Волка с Уолл-стрит". Парень этот - боец передовой линии фронта финансовых аферистов. Звонит, в поисках "лоха", как выражались в офисе. "Вы пришли лохами, а станете хищниками!" - так мотивировали сотрудников.

На днях это "зверинец" накрыли. Операция - дай бог каждому спецназу: синхронно, жестко. Теперь телефонные разводилы поехали знакомиться с настоящими следователями, а не с теми, кого они изображали в скайпе.

Интересна внутренняя кухня мошенников. На работу принимали через полиграф. Спрашивали не только про друзей в органах, а даже про сексуальную ориентацию. Потом проходили двухнедельные курсы молодого афериста, изучение скриптов, где главное - умение выпытать у "лоха" на том конце провода информацию: на что он копит, где работает, сколько получает.

В офисе стоял колокол. Самая настоящая корабельная рында. И каждый раз, когда очередной пенсионер, или просто доверчивая домохозяйка велись на сказку и расставались с деньгами, "продажник" бил в этот колокол.

Преступники готовились к вторжению правоохранителей. Камеры везде, вход по отпечатку пальца, охрана следила даже за сантехниками. Был механизм мгновенного уничтожения улик. Но когда приехали люди с нашивками ГУБОПиК, система дала сбой. Как говорится, против лома нет приема, а против спецназа - нет красной кнопки.

Сергей Новик, начальник 5-го управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД Беларуси:

"Зачастую сами жертвы не понимают: их обманули или они просто проиграли в сделках на финансовом рынке, в котором не разбирается. В отличие от эмоциональных мошенничеств инвестиционное поддерживает долгосрочное общение с жертвами. На первоначальном этапе злоумышленники демонстрируют возможности легкого заработка, бонусы и возможность вывода денежных средств, рисуют любые документы, котировки и трейдерские успехи. На последующих этапах жертву ждут долги, кредиты, невозможность вывода денег, требование новых инвестиций, и как итог - отчаяние".

Средний возраст задержанных - от 20 до 38 лет. Они сейчас дают показания, а ущерб только в Беларуси составил 290 тыс. рублей. Ежемесячный оборот этих мошенников по всему миру составлял от 600 тыс. до 2 млн долларов.

Видимо, для Беларуси это была самая крупная сеть лжеброкеров и каких-то совсем отмороженных. Это на Украине кол-центры работают под крышей спецслужб, а у нас это явление выжигается каленым железом.

Знаете сколько, например, теряют американцы от скам-звонков ежегодно? Десятки миллиардов долларов. В Индии, колыбели таких центров, один офис обманул тысячи людей, выдавая себя за техподдержку Microsoft. Он заставлял жертв платить за "вирусы", которых не было.

А в Мьянме актер из Китая попал в плен к скаммерам: его заманили в Таиланд, обрили голову и заставили учить скрипты для обмана. Спасли только после хакерской атаки активиста.

По статистике FTC, 80 % жертв - пожилые, одинокие люди: их уговаривают брать микрозаймы, продавать имущество, даже скидывать фото паспортов.

Был, например, случай с нашей соотечественницей, которой в соцсетях строил глазки сам товарищ Киану Ривз - звезда Голливуда. Ну, или кто-то, очень похожий на него на фотографиях. "Киану" этот клялся в любви, просил денег на билет в Минск, чтобы лично вручить букет. Женщина поверила. А чего не поверить? Актер же известный, лицо доброе. Это, конечно, комедия, но со слезами на глазах.

В настоящее время в Беларуси зафиксирован исторический минимум преступности за последние 12 лет. Что это значит? Это значит, что в стране, которую пытаются раскачать извне, обложить санкциями, напичкать информационными диверсантами, стало жить безопаснее, чем было с десяток лет назад.