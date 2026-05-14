Волкова: Франчайзинг - драйвер развития малых городов

Почему франчайзинг может стать драйвером экономического развития малых населенных пунктов, в программе "Экономическая среда" рассказали эксперты.

В Беларуси достаточно низкая предпринимательская активность именно в малых городах, отметила член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Юлия Волкова. "И именно там эта активность наиболее нужна. Поэтому мы могли бы популяризировать данную форму предпринимательской деятельности через предоставление информации и популяризацию услуг Белфранчайзинга", - считает она.

"Необходимо, чтобы предприниматели знали весь тот объем государственной поддержки, который оказывается предпринимателям, и понимали, что для них этот объем государственной поддержки будет доступен и в том случае, если они будут реализовывать свою предпринимательскую инициативу в рамках договора франчайзинга".

"Франшиза сама по себе уже содержит стимулы, потому что та исходная инструкция о том, как начать бизнес, во многом помогает предпринимателю, который, может быть, опасается вести дело в небольшом населенном пункте, - считает председатель ассоциации "Белфранчайзинг" Ольга Леонтьева. - Более того, у владельца франшизы обычно уже накапливается какая-то информация и статистика о том, как работают коллеги в этой сети в схожих населенных пунктах. Он может предостеречься от каких-то ошибок, от каких-то нюансов".

председатель ассоциации "Белфранчайзинг" Ольга Леонтьева

"Я бы хотела обратить внимание на то, что, начиная с 2023 года, белорусские франшизы стали превалирующими по сравнению с другими странами на нашем рынке. И для нас, как для национальной ассоциации, это очень здорово, что наш бизнес развивается, используя свою интеллектуальную собственность, масштабируя свои сети".