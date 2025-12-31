Волшебный транспорт: в Минске до 3 января можно встретить Деда Мороза и Снегурочку за рулем автобуса

Новый год встречают и в наземном транспорте столицы. По улицам Минска курсируют около полусотни блестящих автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев. А за рулем Деды Морозы и Снегурочки. Сотрудники предприятия "Минсктранс" традиционно дарят сказочное настроение своим пассажирам.

Тамара Коптюг, водитель троллейбуса транспортного парка № 3 ГП "Минсктранс":

"Мне нравится создавать новогоднее настроение людям. Они улыбаются на остановках, дети машут, просят сфотографироваться. Очень приятно, интересно и забавно. Некоторые угощают меня конфетами. Я работаю водителем с 1994 года, уже более 30 лет стаж".