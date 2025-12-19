Вопрос ребром: Президент Беларуси возмутился очередями за талонами в поликлиниках

Во время Послания к белорусскому народу и парламенту Александр Лукашенко поднял острую тему в сфере медицины - целесообразность внедрения цифровых сервисов и платформ, если они не решают реальную проблему. Ведь порой, чтобы занять очередь и получить талон к врачу, люди вынуждены приходить в поликлинику к 6 утра. Как эту ситуацию объясняют в Минздраве и что думают сами белорусы?

До начала работы 30-й городской клинической поликлиники для взрослых в Советском районе Минска еще полчаса, а на крыльце уже три человека. Они поясняют: записаться к нужному специалисту по-прежнему задача сложная. В Минздраве на этот счет свои объяснения.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Наши специалисты также выезжают рано в различные поликлиники для того, чтобы посмотреть, кто же приезжает в такое раннее время и с какой целью. Вы знаете, это разные категории граждан. Это могут быть и бабушки, которые приходят очень рано. Когда наши специалисты задают вопрос, с какой целью они пришли так рано, в ответ слышат: "Меня это не затрудняет, и я пришла рано, потому что мне так хочется". На сегодняшний день электронная система записи к врачу через, предположим, такой сервис, как Талон.бай, позволяет нам записаться в сроки до двух месяцев, в некоторых поликлиниках до трех месяцев".

7 лет назад в 30-й Минской поликлинике по рекомендации Минздрава открыли многоканальный кол-центр на четыре рабочих места.

"Для того, чтобы пациенты легко и быстро могли дозвониться по интересующему их вопросу или записаться предварительно на прием к врачу или вызвать врача на дом. Более тысячи звонков в течение дня поступают к нашим медицинским регистраторам", - рассказала главврач поликлиники № 30 г. Минска Инна Кисель.

В администрации поликлиники в Боровлянах поясняют: медрегистраторы здесь давно перевели дух - нужный талон можно забронировать в автоматическом режиме.

И все же, несмотря на внедрение цифровых сервисов и платформ, некоторые белорусы современным технологиям предпочитают живую очередь в поликлинике, и у них есть на то свои обоснования.

Жанна Пилипович, заведующая поликлиникой Минской центральной районной клинической больницы:

"Пациент может записаться через интернет: Талон.бай - сайт, на который мы выкладываем 80 % талонов. Зеленым цветом обозначены все доступные талоны".

На медобслуживании Гомельской центральной городской клинической поликлиники 40 024 человека. Штат медперсонала укомплектован полностью. В 7:10 утра никаких очередей ни у поликлиники, ни у кабинетов врачей нет. Тем не менее мнения пациентов относительно доступности талонов разделились.

"Я выписалась вчера из больницы после операции. Пришла в 7 часов сюда, чтобы взять талончик к врачу ", - рассказала гомельчанка Алеся Лебедева.

"Приходишь заранее, занимаешь очередь, и можно попасть даже в этот же день. Ну, если я не попаду к участковому, то все равно я попаду к какому-то специалисту. Без внимания меня не оставят", - отметила жительница областного центра Алина Пшеничная.