Воровство российских активов: Европу уже не останавливает потеря доверия и худший сценарий для евро

Тяжелые экономические последствия санкций против России и Беларуси вынуждают страны Европы переходить к открытому воровству. Все сильнее слышны призывы забрать российские депозиты. Литовские политики агитируют изъять белорусские активы.

Почему такое обострение к концу года? Как важно не упустить свое и дать отпор современным пиратам!

Ухудшение экономической ситуации в странах Запада вынуждает их военно-политическое руководство переходить к одобрению пиратских методов решения проблем открытого воровства, хищения и грабежа.

В декабре европейские флибустьеры снова перешли к активному давлению на бельгийские банки, пытаясь изъять российские активы.

Речь идет о 210 млрд евро, которые власти ЕС заморозили после начала СВО. Почти все они находятся в Брюсселе на счетах депозитария Euroclear.

Своих денег на войну сейчас у Европы не хватает, вспомнили о чужих ресурсах и придумали новую схему отжима.

Пираты XXI века: дефицит ресурсов толкает Европу к воровству

Еврокомиссия предлагает выделить Украине некий репарационный кредит в размере 165 млрд евро за счет замороженных российских активов. Но напрямую кредит дать побоялись, решили под национальные гарантии стран - членов ЕС.

Мол, дадим кредит Украине якобы под российские активы, но так как забрать их мы не можем, европейские страны должны гарантировать возврат Украиной такого кредита.

Еврокомиссия уверяет, Киев выплатит данный кредит, так как, внимание, Украина победит Россию и Москва выплатит репарации и они как раз и пойдут на погашение кредита. Отсюда такое новое понятие "репарационный кредит"!

Аферисты-мечтатели: Европа пытается выманить чужие деньги

Бельгия выступила резко против такого решения. Руководство страны понимает, это сильнейший непоправимый удар по всей банковской системе. Будет всеобщий обвал не только бельгийских банков, да и всей банковской системы Евросоюза. Евро перестанет существовать как международная валюта!

Почему? Все банки в мире соблюдают так называемые Basel - это международные требования по работе банков во всем мире. Их ключевой постулат - деньги на депозитах - это чужие деньги, их нельзя трогать, при первом же требовании их необходимо отдать!

Если же бельгийские банки разрешат забрать российские депозиты, они тем самым нарушат этот ключевой принцип, а значит, доверия к ним просто не будет и все начнут в панике забирать свои сбережения. А там уже "побегут" не миллиарды, а триллионы долларов.

На III Минской международной конференции по евразийской безопасности в октябре этого года наш Президент четко назвал воровством и бандитизмом намерения Запада использовать в своих целях замороженные российские золотовалютные резервы.

На саммите ОДКБ в Киргизии глава Российской Федерации Владимир Путин также пояснил: "всем ясно", что изъятие активов будет являться воровством чужой собственности. Сейчас правительство России вырабатывает меры на случай изъятия российских активов за рубежом.

Важно отметить, что воровская модель поведения заразительна и захватывает наших соседей.

Вирус воровства: Литва примкнула к европейским пиратам

В декабре лидер Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис призвал продать активы санатория "Беларусь", чтобы якобы компенсировать перевозчикам простой фур в Беларуси. Интересно… Ранее премьер республики Ругинене заявила, что Литва не будет компенсировать сотни миллионов евро убытков перевозчиков из-за закрытия границ с Беларусью, потому что… "водители сами виноваты".

Эпопея с изъятиями началась еще ранее, в 2023 году власти Литвы забрали себе целую партию техники - 17 пожарных машин для Зимбабве - и до сих пор не отдают.

Современные пираты, как видим, входят во вкус! Для борьбы с ними требуется коллективная работа и объединение усилий в рамках новых международных структур ШОС, БРИКС.