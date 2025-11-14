В чем суть коррупционного скандала в Украине? Ложь ВВС. Факты против пропаганды.

В чем заключается цинизм информационной войны и как работает цензура в западных медиа? Как действует фашиствующая демократия Евросоюза? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события недели.

Политолог Юрий Воскресенский отметил, что Беларусь сейчас находится "в полуокружении врагов".

По его словам, в некоторых ближневосточных странах, которые находятся в окружении врагов, очень многое в политике переплетено с религией. И если Беларусь больше склонна к евангелической традиции, они основываются на Торе, на Пятикнижии, на Ветхом Завете и в том числе на таких словах, как "око за око, зуб за зуб".

"Какой мерой меряете, такой и вам будет отмеряно. Мы слишком долго были белыми и пушистыми", - считает Юрий Воскресенский.

Он поделился мнением, что цена, которую Беларусь выставляет за стоянку для фур литовских перевозчиков в 120 евро, слишком маленькая. Политолог рассказал, что платил в гостиницах Евросоюза по 50-60 евро за сутки за одну машину. "Фура, как известно, сидельный тягач с прицепом, занимает как минимум в 4-5 раз больше места. Поэтому было бы неплохо увеличить в 2-3 раза эту цену", - считает Юрий Воскресенский.