Воспитанники социально-педагогического центра в Орше принимали гостей со сладкими угощениями

Традиции делать наших детей счастливыми уже 30 лет. Результат - тысячи исполненных желаний и искренних детских улыбок. Празднично 29 декабря и в социально-педагогическом центре в Орше. В гости приехал Белгоспищепром.

В социально-педагогическом центре Оршанского района заботятся о детях с 3 до 18 лет. Сейчас здесь проживают 27 воспитанников. Задача взрослых - окружить теплом каждого из них.

10-летняя Алина готовилась к встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой. Выучила стихотворение и новогодние песни. А еще дети вместе с воспитателями социально-педагогического центра наряжали елку, украшали актовый зал. На окнах иллюстрации по мотивам любимых сказок о дружбе, взаимовыручке, доброте.

Светлана Лындина, директор социально-педагогического центра Оршанского района:

"Наши дети очень ждут праздников. Это очень приятно. Очень много подарков. Мы хотим создать тепло, уют, доброту, чтобы дети не чувствовали себя одинокими, чтобы дети понимали, что они нужны".

Во время акции "Наши дети" в социально-педагогическом центре череда новогодних утренников. Гости привозят нужные для комфортного быта и развития детей подарки. Приятный бонус для каждого малыша - наборы сладостей.

Социально-педагогический центр значительно преобразился. Ведь важно, чтобы дети росли в комфортных условиях. И это ежедневный труд взрослых на протяжении всего года.