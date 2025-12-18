Воспитанников Могилевского спецучилища поздравили с наступающими праздниками

В Беларуси продолжается Республиканская благотворительная акция "Наши дети". 18 декабря поздравления с наступающими новогодними праздниками принимали воспитанники Могилевского государственного специального профессионально-технического училища.

Сейчас здесь свой жизненный путь исправляют 94 подростка. Обучаясь по школьной программе, они приобретают еще и специальности, например, облицовщика, штукатура.

Подарки, а это наборы сладостей и бытовая техника, вручены от шефов - Министерства архитектуры и строительства.

Кирилл Санюк, учащийся Могилевского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа № 2:

"У нас есть отпуска на каникулы. Это возможность встретиться со своими родителями. А еще дарят подарки, проводят вот такие мероприятия. Хочется поблагодарить всех".

"Это ведь не только про конфеты и праздник. Это и про семейные традиции. Особого внимания заслуживают те воспитанники, которые оказались в такой непростой жизненной ситуации. Для них очень важно услышать слова поддержки и внимания", - отметил Александр Балашенко, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси.

Виталий Лебедев, директор Могилевского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа № 2:

"Нашему учреждению всегда есть чем гордиться. В первую очередь это нашими воспитанниками, которые на протяжении года активно участвовали в различных спортивных мероприятиях, стали победителями международных соревнований по футболу, участвовали в различных олимпиадах. И надеюсь, что наши дети действительно станут достойными гражданами нашей страны".