Воспитанников Могилевского спецучилища поздравили с наступающими праздниками
В Беларуси продолжается Республиканская благотворительная акция "Наши дети". 18 декабря поздравления с наступающими новогодними праздниками принимали воспитанники Могилевского государственного специального профессионально-технического училища.
Сейчас здесь свой жизненный путь исправляют 94 подростка. Обучаясь по школьной программе, они приобретают еще и специальности, например, облицовщика, штукатура.
Подарки, а это наборы сладостей и бытовая техника, вручены от шефов - Министерства архитектуры и строительства.
Кирилл Санюк, учащийся Могилевского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа № 2:
"У нас есть отпуска на каникулы. Это возможность встретиться со своими родителями. А еще дарят подарки, проводят вот такие мероприятия. Хочется поблагодарить всех".
"Это ведь не только про конфеты и праздник. Это и про семейные традиции. Особого внимания заслуживают те воспитанники, которые оказались в такой непростой жизненной ситуации. Для них очень важно услышать слова поддержки и внимания", - отметил Александр Балашенко, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси.
Виталий Лебедев, директор Могилевского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа № 2:
"Нашему учреждению всегда есть чем гордиться. В первую очередь это нашими воспитанниками, которые на протяжении года активно участвовали в различных спортивных мероприятиях, стали победителями международных соревнований по футболу, участвовали в различных олимпиадах. И надеюсь, что наши дети действительно станут достойными гражданами нашей страны".
Самая добрая и волшебная акция "Наши дети" наполняет новогодним настроением детские сердца и заглянет к каждому, кто в этом особенно нуждается.