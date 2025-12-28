Воссоздать историю страны: Белреставрация вернула к жизни более 70 объектов

В последние дни уходящего года стали известны лауреаты национальной премии "За духовное возрождение". В их числе - специалисты, которые реанимируют историю.

Коллектив Белреставрации не один десяток лет сохраняет для нас связь с прошлым. Специалисты из Беларуси высоко ценились и оказывали помощь объектам историко-культурного наследия по всему Советскому Союзу. В новейшей истории нашей страны реставраторы стали еще более востребованными.

Александр Климашонок, заместитель гендиректора ОАО "Белреставрация" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbe79c5f-76d8-4084-91ac-e52cf2692d7b/conversions/46a29e2e-692e-4b30-9bd8-bab5b471ad6a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbe79c5f-76d8-4084-91ac-e52cf2692d7b/conversions/46a29e2e-692e-4b30-9bd8-bab5b471ad6a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbe79c5f-76d8-4084-91ac-e52cf2692d7b/conversions/46a29e2e-692e-4b30-9bd8-bab5b471ad6a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbe79c5f-76d8-4084-91ac-e52cf2692d7b/conversions/46a29e2e-692e-4b30-9bd8-bab5b471ad6a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Климашонок, заместитель гендиректора ОАО "Белреставрация": "Наша организация действительно очень мощная и сильная. Головное предприятие находится в Минске, еще есть два филиала - в Бресте и в Мире, и два проектных филиала. Все это составляет примерно 320 человек. Работаем по всей Беларуси, даже иногда помогаем нашим соседям".

Чтобы быть всегда в курсе всех событий, Александр Климашонок не расстается с мобильным телефоном. Он всегда в его руке. У заместителя генерального директора всегда под рукой должен быть телефон, чтобы сделать важные звонки или получить те самые важные.

"Иногда бывает до 50 звонков только до обеда", - заметил замгендиректора.

Коллектив открытого акционерного общества "Белреставрация" получил премию главы государства "За духовное возрождение".

"Художественные работы выполняют наши элитные мастера - художники-реставраторы с опытом, которые передают опыт и учат молодых ребят. Реставратор - это на всю жизнь, - уверен Александр Климашонок.

Благодаря стараниям Белреставрации огромное количество объектов в Беларуси получило новую или совершенно другую качественно жизнь. Это очень важно. Это и замки, и крупнейшие мемориалы страны.