Воссоздать историю страны: Белреставрация вернула к жизни более 70 объектов
В последние дни уходящего года стали известны лауреаты национальной премии "За духовное возрождение". В их числе - специалисты, которые реанимируют историю.
Коллектив Белреставрации не один десяток лет сохраняет для нас связь с прошлым. Специалисты из Беларуси высоко ценились и оказывали помощь объектам историко-культурного наследия по всему Советскому Союзу. В новейшей истории нашей страны реставраторы стали еще более востребованными.
Александр Климашонок, заместитель гендиректора ОАО "Белреставрация": "Наша организация действительно очень мощная и сильная. Головное предприятие находится в Минске, еще есть два филиала - в Бресте и в Мире, и два проектных филиала. Все это составляет примерно 320 человек. Работаем по всей Беларуси, даже иногда помогаем нашим соседям".
Чтобы быть всегда в курсе всех событий, Александр Климашонок не расстается с мобильным телефоном. Он всегда в его руке. У заместителя генерального директора всегда под рукой должен быть телефон, чтобы сделать важные звонки или получить те самые важные.
"Иногда бывает до 50 звонков только до обеда", - заметил замгендиректора.
Коллектив открытого акционерного общества "Белреставрация" получил премию главы государства "За духовное возрождение".
"Художественные работы выполняют наши элитные мастера - художники-реставраторы с опытом, которые передают опыт и учат молодых ребят. Реставратор - это на всю жизнь, - уверен Александр Климашонок.
Благодаря стараниям Белреставрации огромное количество объектов в Беларуси получило новую или совершенно другую качественно жизнь. Это очень важно. Это и замки, и крупнейшие мемориалы страны.
"За историю реставрации было сделано более 70 объектов, многие из которых стали визитной карточкой нашей страны: Мирский, Несвежский замки, Гродненский старый замок, Косовский замок, это Несвижский костел Божьего Тела. Мы сделали очень много памятников, символизирующих историю нашей страны: площадь Победы, Брестская крепость", - рассказал заместитель гендиректора ОАО "Белреставрация".