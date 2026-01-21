Восстановление аварийной теплотрассы в Минске перешло в финальную стадию

Как сообщили в Минскэнерго, завершен важный этап восстановительных работ на поврежденной теплотрассе в Минске. После успешного проведения ремонтных мероприятий специалисты осуществили заполнение участка магистрали сетевой водой.

В настоящее время специалисты РУП "Минскэнерго" приступили к финальной стадии восстановительных работ - настройке температурных и гидравлических параметров системы теплоснабжения.