Восстановление аварийной теплотрассы в Минске перешло в финальную стадию

Как сообщили в Минскэнерго, завершен важный этап восстановительных работ на поврежденной теплотрассе в Минске. После успешного проведения ремонтных мероприятий специалисты осуществили заполнение участка магистрали сетевой водой.

В настоящее время специалисты РУП "Минскэнерго" приступили к финальной стадии восстановительных работ - настройке температурных и гидравлических параметров системы теплоснабжения.

Данные мероприятия направлены на обеспечение стабильного и эффективного функционирования магистрали после аварийного ремонта.

