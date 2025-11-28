Востоковед Каргин: Сотрудничество Беларуси и Мьянмы будет только нарастать и развиваться

О том, что у Беларуси и Мьянмы есть большие возможности и перспективы на дальнейшее развитие в самых различных сферах, говорят и эксперты.

"Мьянма - это страна, которая сейчас активно развивается. Это такой восходящий дракон Южно-Азиатского региона. Они заинтересованы в Беларуси, потому что им нужна помощь в сельском хозяйстве, и в развитии фармацевтики Минск может очень сильно помочь. Дорожная карта сотрудничества, которая разрабатывается между Мьянмой и Республикой Беларусь, имеет огромные перспективы. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое будет только нарастать развиваться. Особенно в сфере сельского хозяйства, в сфере производства лекарств, по части военного сотрудничества также, я думаю, будут определенные перспективы".