Возложение цветов к монументу Победы проходит в Минске

Площадь Победы в Минске - святое для белорусов место, куда идут почтить память тех, кто отдал свою жизнь за независимость родной земли. В течение дня у монумента Победы будет проходить традиционное народное возложение цветов и венков.

Жители и гости белорусской столицы уже несут цветы.

Уже возложила цветы Федерация профсоюза в Беларуси, позже к ней присоединятся все главные общественные организации страны.

Факт В годы Великой Отечественной войны в БССР было разрушено более 200 городов, около 13 тыс. деревень было стерто с земли, а урон войны в 40 раз превысил государственный бюджет республики на период 1940 года.

Сохранять память о победителях - главное, что нынешнее поколение должно передать потомкам. О том, как это реализует Федерация профсоюзов Беларуси, поделились члены организации.

"81-я годовщина Великой Победы - знаковое мероприятие и важный праздник для всего белорусского народа. Наши дети должны помнить своих предков, которые завоевали свободу", - подчеркнула заместитель председателя Минского городского объединения профсоюзов Ирина Миронова.

Александр Кравченко, председатель Профсоюза работников энергетики газовой и топливной промышленности:

"В настоящее время большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи - проходят различные патриотические акции, создаются поисковые отряды, увековечивающие память воинов. Задача профсоюзов - сделать все, чтобы память чтили, уважали и пронесли через всю сознательную жизнь. А будущим поколениям мы должны оставить чистую, светлую, счастливую Республику Беларусь".

Александр Кравченко