Возможность заглянуть в будущее медицины - продолжается выставка "Здравоохранение Беларуси - 2026"
"Здравоохранение Беларуси - 2026". Второй день прошел под знаком высоких технологий. Особое внимание - качеству медпомощи, доступности услуг, контролю стоимости лекарственных препаратов и развитию отечественных технологий.
Сегодня здесь пахнет не лекарствами, а будущим, которое прочно входит в наше сегодня. Масштаб действительно впечатляет: форум проходит впервые на площадке Минского международного выставочного центра, 200 участников (площади позволяют) из 8 стран мира. Сегодня на полях форума - день Китайской Народной Республики. Китай привез в Минск не просто сувениры, а то, на что точно стоит взглянуть.
Александр Давыдов, травматолог-ортопед:
"Я делаю узловой шов, обычный, простой, на аппарате DaVinci. Очень интересно, это я первый раз на таком работаю. В общем-то, за этим будущее, я считаю."
Это уже настоящее. Аппарат позволяет проводить операции дистанционно: хирург может управлять роботизированными манипуляторами за тысячи километров от пациента, а задержка сигнала не более нескольких миллисекунд, что делает такие вмешательства безопасными и точными.
София Го, представитель медицинской компании (Китай):
"Робот составлен из трех частей. Первая - это консоль управления для хирурга, платформа визуализации и потом сам робот".
Первую операцию с использованием робота-хирурга наши врачи провели в феврале. Китайско-белорусский медицинский альянс набирает обороты, и нам тоже есть что предложить.
47 оборотов в минуту. Советские центрифуги готовили космонавтов к перегрузкам. Сегодня ту же технологию белорусские ученые используют как лекарство. Уникальная установка создает искусственную силу тяжести в 3 раза выше земной.
Анастасия Рябыхова, специалист отдела маркетинга ОАО "НПО центр":
"Используется для реабилитации после, например, инсультов, после каких-нибудь травм нижних конечностей. Принцип ее в том, что человек ложится, посредством центробежной силы установка раскручивается, и кровь приливает от головы к нижним конечностям, таким образом улучшается ее циркуляция. Улучшается общее состояние человека".
Знакомьтесь: пациент, который не боится ошибок врача. Белорусские разработчики создали цифрового пациента, на котором студенты и врачи могут оттачивать свое мастерство без рисков. Система умеет не только лечить, но и экзаменовать, а после разбирать ошибки. Уже в июне витебские интерны первыми сдадут ему свой настоящий зачет.
Виктор Редненко, начальник симуляционно-аттестационного центра ВГМУ:
"Наш тренажер уникален тем, что это открытая платформа, которая позволяет формировать любое количество клинических сценариев любого уровня сложности. И, кроме этого, позволяет, как проводить диагностику, формировать навыки диагностики, так и лечения, и в том числе неотложной помощи".
50 млн долларов - экспортный рекорд белорусской медицины в прошлом году. Двигатель роста - цифровизация. Эту формулу сегодня обсуждали на Китайско-белорусском форуме хирургических роботов и искусственного интеллекта, а еще делали ставку на гибкую электронную эндоскопию.
Наталья Лагодич, главный внештатный эндоскопист Министерства здравоохранения Беларуси:
"Благодаря совместному китайскому проекту с нашей республикой в настоящее время мы получили большую партию эндоскопического оборудования высокого разрешения, которое установлено в районных организациях здравоохранения. И это позволяет проводить обследование уже на районном высоком уровне. Раньше таких условий у нас не было".
Форум будет работать еще два дня, любой желающий сможет познакомиться поближе с ноу-хау, измерить давление у китайского робота-диагноста и, говорят, даже попробовать имбирь с медом по древнему рецепту. Но главное, что понятно точно: здравоохранение - это не про очереди и талоны, а про технологии, инвестиции и международные альянсы. И если вы до сих пор думаете, что наша медицина стоит на месте, просто успейте заглянуть в павильоны до конца работы форума.