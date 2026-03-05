Возвращение домой - 281 белорус прилетел из ОАЭ

5 марта Национальный аэропорт Минск принял специальный борт из Дубая. Это уже третий вывозной рейс из Объединенных Арабских Эмиратов. 281мчеловек вернулся на родину. В авиагавани белорусских туристов встречали родственники и близкие, а также съемочная группа "Первого информационного".

В четверг, 5 марта, в Национальном аэропорту Минск приземлился борт Дубай - Минск, на котором находился 281 человек.

Описать атмосферу в аэропорту можно несколькими словами: улыбки, цветы. Люди ожидают своих родственников, близких.

Рейс длился 8 часов - из-за конфликта на Ближнем Востоке "Белавиа" выбирала более безопасные маршруты, чтобы вернуть соотечественников на родину. Этот рейс прилетел напрямую, все в безопасности.

"Первую ночь было страшно, потом уже в спокойном режиме ходили на пляж. Система ПВО срабатывала, хлопки были слышны, но все остальное было достаточно мирно", - рассказала туристка.

"Взрывы были, но безопасность в Дубае была организована очень хорошо, и долетели мы нормально", - сказал пассажир.

"Я на четыре дня завис в Фуджейре, видел, как взрывалось. Переделали билеты, все как надо было сделали. Суперски!" - рассказал свою историю турист.

"Во всем Дубае абсолютно спокойно и без всяких проблем. Агентство, через которое я заказывал тур, всегда было на связи. "Белавиа" была всегда на связи. Было очень здорово и удобно с ними взаимодействовать", - поделился впечатлениями еще один турист.

"Белавиа" продолжает массовую эвакуацию туристов из ОАЭ. Это уже третий выездной рейс.

"На самом деле все не так страшно. Все время на связи был туроператор - принимающая и белорусская сторона", - рассказала женщина.

"У нас все было отлично. Наш туроператор не оставил ни на секунду, все время был на связи. По-моему, было безопасно, мы ничего такого не увидели, не услышали. Мы остались в той же гостинице, в которой были, нас никуда не выселяли, не выгоняли", - описала условия в Дубае туристка.

"Белавиа" продолжит осуществлять дополнительные специальные вывозные рейсы из Дубая. Утром 5 марта прилетел борт из Омана. Остается Катар, еще не было вывозного рейса, но "Белавиа" держит руку на пульсе. Как только авиавласти Катара дадут разрешение на вылет, тогда, конечно, будет осуществлен рейс и "Белавия" вернет соотечественников на родину.