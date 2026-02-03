Врачи напоминают: своевременная диагностика позволяет выявить опасные патологии

Болезнь гораздо легче предупредить, нежели лечить. И сегодня диспансеризация - эффективный способ позаботиться о своем здоровье. Обследование комплексное, а для работающих белорусов еще и предоставляется дополнительный выходной.

Александр Немцев, медбрат поликлиники № 11 г. Минска:

"Диспансеризация начинается с карты оценки симптомов признаков предопухолевых и опухолевых заболеваний. Пациенты отвечают на вопросы и уже в дальнейшем с помощью этих вопросов мы определяем тактику дальнейшего ведения пациента".

А еще измеряют рост, вес, внутриглазное давление и артериальное давление, проводят электрокардиограмму и проверяют кожные покровы. Здесь же пациент получает направление к узким специалистам.

Наталья Крылова, заведующая отделением общей практики поликлиники № 11 г. Минска:

"Выполняется диспансеризация в течение одного рабочего дня. Оцениваются факторы риска развития онкологических заболеваний либо хронических неинфекционных заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни легких. Это очень важно на сегодняшний момент".

При диспансеризации важен и осмотр полости рта. Его проводит специалист стоматологического профиля либо лор. Своевременная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии, часто еще до появления симптомов.

Анастасия Леонович, врач-оториноларинголог поликлиники № 11 г. Минска:

"Это злокачественные заболевания лор-органов, хронические заболевания, такие как хронический отит, хронические синуситы, образования в полости носа, рта, глотки. Чем раньше выявить заболевания, тем лучше будет эффект от дальнейшего лечения".

Особое внимание женскому здоровью. Осмотр акушера-гинеколога обязателен. В зависимости от возраста и показаний - раз в три года проводят маммографию. Это помогает выявить рак груди также на ранней стадии.

Людмила Степаненко, заведующая женской консультацией поликлиники № 11 г. Минска:

"В рамках диспансеризации мы проводим ВПЧ-тестирование для женщин 30-60 лет каждые 5 лет и жидкостную цитологию, ПАП-тест называем ее, раз в три года для девочек с 18 до 29 лет. Это позволяет выявить ВПЧ-инфекцию, которая является основной причиной рака шейки матки".